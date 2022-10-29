«Шахтар» у меншості втратив перемогу над «Олександрією»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 29 жовтня, двома матчами у Минаї та Львові продовжилася ігрова програма 10-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 10-й тур

29 жовтня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Олександрія» — 2:2 (Михайличенко, 42, Мудрик, 82 — Цуріков, 5, Демченко, 87). На 57-й хвилині вилучений Тейлор («Шахтар»). Юніорські склади — 2:1.

«Шахтар»: Трубін, Тейлор, Кривцов, Бондар, Михайличенко, Степаненко (Матвієнко, 62), Бондаренко (Судаков, 62), Назарина, Мудрик, Зубков (Петряк, 67), Сікан (Траоре, 62).

«Гірники», зігравши на тижні внічию в Глазго із «Селтиком» (1:1) та гарантувавши собі «євровесну», продовжив свою безпрограшну серію в чемпіонаті України. Щоправда, протистояння з «Олександрією» не обіцяло бути легким, оскільки у двох із трьох останніх матчах «Шахтар» поступився своєму супернику.

І підопічні Юрія Гури підтвердили реноме незручного суперника для гранду українського футболу. Вже в дебюті зустрічі гол-красень забив Цуріков (до речі, найкращий бомбардир «Олександрії»), увігнавши м'яча в «дев'ятку» воріт Трубіна. Трохи згодом після швидкої контратаки олександрійці цілком могли подвоювати свою перевагу, але Мірошниченко, замикаючи з центру штрафного простріл із лівого флангу, пробив над поперечиною.

«Гірники» свій гол до перерви забили, коли Зубков двічі обіграв воротаря, після чого викотив м'яча на порожні ворота на Мудрика, але арбітри не зарахували взяття воріт, зафіксувавши офсайд у Олександра. Також момент мав Кривцов, який замикав головою навіс зі штрафного, але надійно зіграв воротар.

Команди не дограли буквально кілька хвилин першого тайму, коли по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, і всі офіційні особи змушені були пройти в укриття. Вимушена пауза пішла на користь підопічним Ігора Йовічевіча — тільки-но гру було поновлено, як «гірники» зрівняли рахунок після точного удару захисника Михайличенка з кута воротарського майданчика.

На 57-й хвилині другу жовту картку в матчі отримав бразилець Тейлор, залишивши «Шахтар» у меншості, але навіть удесятьох донецький клуб цілком міг розраховувати на перемогу. Спочатку Мудрик після передачі Петряка прокинув м'яча повз воротаря й потім пробив уже в порожні ворота, але незадовго до фінального свистка «Олександрія» все ж таки зрівняла рахунок, коли Демченко зіграв на підбиранні й точно пробив у кут, відібравши очки у «гірників».

«Ворскла» (Полтава) — «Минай» — 2:0 (Сефері, 19, Марлісон, 64). Юніорські склади — 4:1.

Команди підходили до звітного поєдинку в різному настрої. Полтавці не могли перемогти у трьох матчах поспіль, минайці, навпаки, не знали гіркоти поразки у трьох останніх іграх. У підсумку підопічні Віктора Скрипника в номінально домашньому матчі, який проводили на полі суперника, змогли перемогти завдяки голам легіонерів — македонця Сефері та бразильця Марлісона.

28 жовтня (п'ятниця)

«Металіст 1925» (Харків) — «Зоря» (Луганськ) — 0:3 (Чурко, 38, Нагнойний, 45+1, Імереков, 58). Матч юніорських складів перенесено.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 22 очки (8 матчів);

2. «Шахтар» — 20 (8);

3. «Зоря» — 19 (9);

4. «Олександрія» — 17 (8);

5. «Верес» — 14 (9);

6. «Металіст» — 13 (8);

7. «Колос» — 12 (8);

8. «Ворскла» — 11 (10);

9. «Динамо» — 10 (7);

10. «Металіст 1925» — 10 (9);

11. «Минай» — 9 (9);

12. «Рух» — 8 (9);

13. «Кривбас» — 6 (8);

14. «Львів» — 5 (8);

15. «Інгулець» — 4 (8);

16. «Чорноморець» — 3 (8).

Бомбардири: 6 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 5 — Максим Прядун («Металіст»), Де Паула Таллес («Рух»), Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Данило Сікан, Михайло Мудрик (обидва — «Шахтар»), Андрій Цуріков («Олександрія»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Олексій Довгий («Рух»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк, Володимир Адамюк (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кирюханцев, Назарій Русин (обидва — «Зоря»).

У 10-му турі УПЛ також зіграють: «Дніпро-1» — «Чорноморець», «Львів» — «Металіст», «Динамо» — «Кривбас» (30 жовтня), «Колос» — «Верес» (31 жовтня) .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України зіграв у матчі ветеранів із величезною літерою Z на грудях.

Фото ФК «Шахтар»

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