Вийде і смачний чай, і начинка для десертів: заготовляємо на зиму корисну обліпиху

Ягоди обліпихи мають цілющі властивості та велику кількість вітамінів. Готують з неї соки, компоти, варення, протирають з цукром, заморожують і сушать. Оскільки при перезріванні ягоди обліпихи не обсипаються, багато хто їх так і заготовляє на зиму — прямо на гілках в підвішеному стані в провітрюваному приміщенні. Щоосені фудблогерка Марина Гармаш заготовляє обліпиху без теплової обробки, намагаючись зберегти всі корисні властивості «золотої ягоди». До того ж протирає її так, щоб якомога більше ягідок залишилося ціленькими.

«З кожної гілочки зніміть ягідки, — пояснює Марина Гармаш. - На 300 гр обліпихи візьміть 300 гр цукру. Налийте в каструлю воду, зверху поставте друшляк з ягодами. Все сміття підніметься на гору, зберіть його, а чисті ягоди вийміть і залиште у друшляку 10−15 хвилин, щоб стекла рідина.

Потім візьміть глибоку миску, насипте в неї ягоди і цукор. Розітріть цукор з ягідками за допомогою дерев'яної толкушки. Залиште на 1 годину, щоб цукор розчинився. Перекладіть ягоди з цукром в чисту баночку.

Всього у мене вийшло з 300 гр ягід — 500 мл баночка смачної та корисної заготовки. Зберігати її необхідно в холодильнику, термін зберігання до 6 місяців".

Кулінарка використовує таку заготовку для приготування десертів, додає в чай, морс і лимонад.

«Взимку при перших ознаках застуди заварюю смачний і корисний чай, — каже вона. - При пирхоті в горлі ягоди обліпихи також дуже допомагають. Необхідно просто набрати 1 ч. л. ягід і повільно розсмоктувати в роті, не запиваючи водою».

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як готувати варення, щоб воно не зацукрювалося.

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