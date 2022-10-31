Запечені печериці під сиром по-турецьки: просто і дуже смачно

Святковий стіл на Хелловін прикрасять не лише страви з гарбуза. Кулінари з «Кухні народів світу» пропонують приготувати гриби з сиром, які складуть компанію гарбузовим стейкам.

Запечені печериці під сиром по-турецьки називаються Фиринда мантар. В оригінальному рецепті використовується турецький сир — Кашар пейнір. Це дуже жирний сир з овечого молока.

Запечені печериці під сиром по-турецьки

Продукти:



печериці — 500 гр

сир твердий — 200 гр

масло вершкове — 1 ст л

сіль до смаку



Приготування:



Гриби очистити, промити під проточною прохолодною водою та обсушити на паперовому рушнику.



Видалити ніжки грибів, посолити, покласти в кожен капелюшок трохи вершкового масла, посипати зверху тертим сиром.



Розігріти духовку до 180 С, запікати печериці близько 15 хвилин, доки сирний шар не схопиться.



Закуску подавати гарячою.



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