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Запечені печериці під сиром по-турецьки: просто і дуже смачно

18:56 31 жовтня 2022
гриби

Святковий стіл на Хелловін прикрасять не лише страви з гарбуза. Кулінари з «Кухні народів світу» пропонують приготувати гриби з сиром, які складуть компанію гарбузовим стейкам.

Запечені печериці під сиром по-турецьки називаються Фиринда мантар. В оригінальному рецепті використовується турецький сир — Кашар пейнір. Це дуже жирний сир з овечого молока.

Запечені печериці під сиром по-турецьки

Продукти:

печериці — 500 гр
сир твердий — 200 гр
масло вершкове — 1 ст л
сіль до смаку

Приготування:

Гриби очистити, промити під проточною прохолодною водою та обсушити на паперовому рушнику.

Видалити ніжки грибів, посолити, покласти в кожен капелюшок трохи вершкового масла, посипати зверху тертим сиром.

Розігріти духовку до 180 С, запікати печериці близько 15 хвилин, доки сирний шар не схопиться.

Закуску подавати гарячою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати лінивий оселедець на шубі.

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