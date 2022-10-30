Стейк із гарбуза на Хелловін: чому без нього не обійтися завтра ввечері

У багатьох країнах Заходу в ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначають Хелловін або Вечір усіх святих. До свята будинки прикрашають гарбузами, влаштовують вечірки.

Це видозмінене свято давніх кельтів під назвою Самайн. Воно означає закінчення збору врожаю.

За легендами цього дня на землю поверталися душі померлих, а разом з ними — різна погань. Щоб обдурити злих духів, заведено вбиратися у різних монстрів.

В Україні це свято стали відзначати нещодавно. У сучасному світі Хелловін втратив своє містичне й моторошне значення, ставши для більшості веселим та радісним.

Кулінари готують до свята різноманітні страви з гарбуза.



Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов запропонував рецепт стейка з гарбуза.

Продукти:

Гарбуз — 250 г

Вершки — 250 г

Страчателла — 250 г

Рослинна олія — 20 г Інгредієнти для морквяного крему:

Цибуля — 150 г

Часник — 50 г

Морква — 150 г

Гарбуз — 650 г

Куркума — 15 г

Солі, цукру — по 2 г Приготування крему:

Цибулю, часник, моркву обсмажити на олії. Додати гарбуз, куркуму, вершки, сіль, перець. Протушкувати усі інгредієнти. Згодом збити їх у блендері. Вирізати 250 г гарбуза у формі півмісяця. Посолити, поперчити, змастити олією. Поставити у духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Дістати з духовки та ще раз змастити олією. Викласти на тарілку сир страчателлу. Зверху покласти запечений гарбуз. Збоку — морквяний крем. Страва для Хелловіна готова, можна пригощати гостей.

Можна приготувати гарбузовий стейк з білими грибами та мусом з козячого сиру.

Підійде для свята й стейк з курки з гарбузом на грилі.

Раніше «ФАКТИ» публікували прості рецепти страв з гарбуза, які підійдуть як для буднів, так і для свят.

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