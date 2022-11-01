У листопаді частині українців виплатять по 3 тисячі гривень: хто може розраховувати на допомогу

Українці, які постраждали внаслідок бойових дій, а також переселенці, можуть отримати допомогу від держави.



З 1 листопада Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкриває рахунок для допомоги мешканцям звільнених територій та евакуйованим громадянам за рахунок донорів.



Про це нагадали у Мінреінтеграції.

Разові екстрені виплати становитимуть 3000 гривень для дітей та людей з інвалідністю. Решта категорій отримають через «Укрпошту» по 2000 гривень. Кошти видаватимуться обласним військовим адміністраціям на закупівлю продовольства, одягу, ліків, евакуацію громадян та облаштування місць їхнього компактного розміщення.



Надання грошової та гуманітарної допомоги евакуйованим українцям та мешканцям звільнених територій відбуватиметься за рахунок коштів, що надходять на гуманітарний рахунок Мінреінтеграції, відкритий у Нацбанку.



На звільнених територіях місцеві органи влади протягом 7 днів мають надати інформацію до обласних військових адміністрацій про кількість осіб, які проживали на момент звільнення територій від загарбників. Мінреінтеграції перераховує кошти «Укрпошті», яка протягом 5 днів має здійснити всі виплати.



Людям евакуйованим до інших регіонів України гроші також виплатить «Укрпошта».



Жителі звільнених територій, крім фінансових коштів, також можуть отримати продукти харчування, речі першої потреби, засоби гігієни, теплий одяг на зиму.

Як повідомляли «ФАКТИ», з грудня деяким пенсіонерам доплачуватимуть по 579 гривень.

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