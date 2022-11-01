Відключення світла: якими продуктами варто запастися (поради від нутриціолога)
Жорстокі удари окупантів по об'єктах інфраструктури змушують багатьох українців замислитися над тим, щоб мати вдома певний запас продуктів на випадок перебоїв з електроенергією.
Про те, які продукти вибрати для такого запасу, пише у своєму Instagram нутриціолог Сніжана Ворошилова.
«Ще тиждень тому я не планувала це робити, але останнім часом відчуваю, що маю написати це довге повідомлення», — зазначає фахівець.
Складність ситуації, за її словами, полягає в тому, що холодильник, морозильну камеру забивати не має сенсу. Адже без електроенергії все псується швидко.
Тож вам потрібна саме та їжа, яка зберігається без холодильника.
Декілька важливих зауважень:
- 60% запасів їжі повинні бути такими, що не вимагають приготування, 30% - тієї, що заливається гарячою водою, 10% - готуються швидко;
- віддаємо перевагу висококалорійним продуктам, що надають ситість. Тобто від маринованих огірків, томатів та грибів не буде жодної користі.
Чим варто запастися:
- 20 літрів питної води кожного члена сім'ї;
- крупи: гречка (бо її можна залити гарячою водою на ніч, добре укутатися, і до ранку все буде готове), вівсянка швидкого приготування, кукурудзяна швидкого приготування;
- замість хліба краще брати сухі хлібці, крекери — на них можна покласти сир, печінку тріски та інші добавки;
- консервовані білкові продукти (та сама печінка тріски, оселедець в олії, скумбрія, квасоля, нут або овочевий мікс);
- ультрапастеризовані молочні продукти, сухе молоко;
- горіхи та насіння;
- сухофрукти без цукру;
- сублімовані (висушені) продукти на кшталт м'яса та овочів, які можна додавати у каші;
- смаколики для настрою (наприклад, шоколад);
- чай, кава мелена, какао;
- сало у вакуумній упаковці.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» дали поради, як розпоряджатися запасами продуктів правильно, а також як уберегти їх від окупантів.249
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