Відключення світла: якими продуктами варто запастися (поради від нутриціолога)

Жорстокі удари окупантів по об'єктах інфраструктури змушують багатьох українців замислитися над тим, щоб мати вдома певний запас продуктів на випадок перебоїв з електроенергією.

Про те, які продукти вибрати для такого запасу, пише у своєму Instagram нутриціолог Сніжана Ворошилова.

«Ще тиждень тому я не планувала це робити, але останнім часом відчуваю, що маю написати це довге повідомлення», — зазначає фахівець.

Складність ситуації, за її словами, полягає в тому, що холодильник, морозильну камеру забивати не має сенсу. Адже без електроенергії все псується швидко.

Тож вам потрібна саме та їжа, яка зберігається без холодильника.

Декілька важливих зауважень:

60% запасів їжі повинні бути такими, що не вимагають приготування, 30% - тієї, що заливається гарячою водою, 10% - готуються швидко;

віддаємо перевагу висококалорійним продуктам, що надають ситість. Тобто від маринованих огірків, томатів та грибів не буде жодної користі.

Чим варто запастися:

20 літрів питної води кожного члена сім'ї;

крупи: гречка (бо її можна залити гарячою водою на ніч, добре укутатися, і до ранку все буде готове), вівсянка швидкого приготування, кукурудзяна швидкого приготування;

замість хліба краще брати сухі хлібці, крекери — на них можна покласти сир, печінку тріски та інші добавки;

консервовані білкові продукти (та сама печінка тріски, оселедець в олії, скумбрія, квасоля, нут або овочевий мікс);

ультрапастеризовані молочні продукти, сухе молоко;

горіхи та насіння;

сухофрукти без цукру;

сублімовані (висушені) продукти на кшталт м'яса та овочів, які можна додавати у каші;

смаколики для настрою (наприклад, шоколад);

чай, кава мелена, какао;

сало у вакуумній упаковці.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» дали поради, як розпоряджатися запасами продуктів правильно, а також як уберегти їх від окупантів.

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