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Суспільство та люди

Не війська, а банда мародерів: рашисти у Кирилівці нахабно грабують бази відпочинку, вивозячи з них бойлери та побутову техніку

13:39 1 листопада 2022
мародер

Російські окупаційні війска, що прославилися зухвалими пограбуваннями жителів Київщини, Харківщини та інших областей, продовжують мародерити на півдні.

Зокрема, на знаменитому українському курорті Кирилівка у Запорізькій області окупанти почали виривати з м'ясом опалювальне обладнання та вантажити його для вивезення до росії.

Про це написав у своєму Telegram офіцер-блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

«Мароди! На території Кирилівки у Запорізькій області російські окупанти приступили до демонтажу бойлерів, кондиціонерів та іншої побутової техніки на базах відпочинку», — обурюється він.

За словами блогера, команди з демонтажу, навантаження та транспортування працюють під керівництвом російських військових та місцевих посібників загарбників.

Таким чином, рашисти, схоже, «мстять» українцям, оскільки розграбування зазнають бази відпочинку, господарі яких відмовилися співпрацювати з окупаційною владою.

Не дивно, що після такого ставлення все більше українців із задоволенням читають новини про те, як бійці ЗСУ «кобзонять» окупантів на своїй землі.

Зокрема, в Україні «демілітаризують» як молодих лейтенантів

так і капітанів

 

і навіть колишніх кандидатів у мери міст.

Адже всі вони з'явилися на нашу землю вбивати, ґвалтувати та грабувати українців. Тому всіх їх наздожене карма на нашій землі.

Нагадаємо, з початку так званої «спецоперації» росія вже втратила в Україні майже 72,5 тисяч своїх солдатів й офіцерів. Втрати військової техніки обчислюються також десятками тисяч. Тільки за минулу добу ЗСУ знищили 4 вертольоти, 2 дрони ворога та 45 крилатих ракет.

*Примітка: заголовне фото в новині — ілюстративне, його було зроблено в роки російсько-чеченської війни (схоже, «традиції» в армії окупантів залишаються незмінними протягом десятиліть)

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