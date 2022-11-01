ЗСУ так потужно били по ворогові, що окупанти терміново втекли з «адміністрацією» з Херсона, — Генштаб

На завершення 251-ї доби протистояння України російському широкомасштабному вторгненню ворог не змінював тактики — він досі намагається утримати тимчасово захоплені території, стримує дії Сил оборони та продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у вечірньому зведенні.

За оперативними даними, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області триває примусове переміщення мирного населення, яке ворог подає як порятунок від можливого підриву греблі Каховської ГЕС Силами оборони України. Водночас, місцеве населення позбавлене засобів комунікації і ее має змоги дізнатися про реальний стан справ.

Переміщено у Скадовськ і російську окупаційну адміністрацію Херсона.

Постійні втрати особового складу у підрозділах противника, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, окупаційне командування намагається компенсувати мобілізованими військовослужбовцями. З тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану «роботу» співробітники ФСБ російської федерації.

На території Запорізької області підтверджено знищення складів боєприпасів противника 29 жовтня. Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів, було знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу складають до 30 осіб загиблими та близько 100 — пораненими.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 22 удари. Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА типу «Орлан-10» та шість ударних дронів «Шахед-136». Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 4 інших важливих військових об’єкти противника.

Як повідомлялося раніше, війська путіна змушені використовувати на передовій в Україні розконсервовану радянську бойову техніку та озброєння, і за словами президента Зеленського, колишня «друга армія світу» вже навіть не 22-га за своєю ефективністю.

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