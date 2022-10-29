2 листопада 2022

Під час цікавої поїздки Японією мені свого часу пощастило побувати в старовинних імператорських палацах і напрочуд красивих парках, де підвищений інтерес відвідувачів викликають сади каміння. Секітей, або японські сади каміння — незвичайні споруди, що мають для жителів Країни сонця, що сходить, особливе культурне і естетичне значення. З'явилися перші такі сади ще в період існування ставки сьоґуна в Муроматі (у 1336−1573 роках). І культурну цінність вони не втратили до наших днів.

Японія славиться своїми вишуканими та не схожими ні на що інше видами мистецтва. Одна з головних особливостей японських видів мистецтва полягає у тому, що предметами милування в них стають такі природні матеріали, як дерева, каміння і навіть пісок. У той час, як одними з них прийнято милуватися в натуральному вигляді, лише підносячи їх у надзвичайно загадковій позиції (наприклад, мистецтво милування камінням суйсеки), інші можуть піддаватися ретельній обробці майстром (добре відомий усім бонсай).

Багато традиційних японських видів мистецтва були запозичені у Китая, але саме в Японії вони досягли свого культурного розквіту. У той же час принципи облаштування японського саду, що є природним витвіром мистецтва, були розроблені в самій Японії в VIII-XVIII століттях. Такий садок, на думку його творців, може символізувати не лише земне життя, а й виступати своєрідним символом усього Всесвіту. Японський сад легко відрізняється від багатьох інших. Його композиція, як правило, містить рукотворні пагорби та гори, струмки та водоспади, хитромудрі доріжки, альтанки, чайні будиночки, квітучі дерева та чагарники, а також — і це головне — незвичайної форми каміння.

Сади каменів, що складаються з самих каменів, піску або гравію, є одним з основних різновидів японського саду і є за своєю суттю формою абстрактного образотворчого мистецтва. На перший погляд, може здатися, що хтось просто акуратно виклав на рівній площадці з піску чи гравію камені різної величини та форми. Насправді ж безладність композиції таких садів тільки здається. Адже розташування всіх елементів саду підпорядковується чітким правилам, основи яких лежать у концепції дзен-буддизму.

Серед основних особливостей саду каміння можна виділити те, що з якого б боку не розглядати композицію, ви завжди бачитимете однакову кількість каменів. Зазвичай каміння буває 15, але одночасно побачити можна не більше чотирнадцяти. Іноді, однак, складається враження, що видно всі 15 каменів, оскільки окремі камені через свою неправильну форму сприймаються як два. Повністю побачити все каміння можна тільки здійнявшися у повітря над садом і подивившись на нього згори. Вважається, що побачити всі 15 каменів може лише людина, яка «досягла просвітлення». Кожен камінь підкреслюється кільцевими борозенками. Щоправда, часом уздовж саду спеціальними граблями робляться і поздовжні борозенки. Традиційно вони зображують океан, а камені, що виступають, зазвичай розташовані групами по три, символізують острови.

Як і інші японські види мистецтва, кам'яні сади немов ілюструють любов жителів Країни сонця, що сходить, до всього природного, до первозданної природної краси і простоти.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.