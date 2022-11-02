Щоб водія не притягнули незаконно «за керування у нетверезому стані»: адвокат дав поради

Адвокат Ігор Тетеря дав поради на своїй сторінці у фейсбуці, як не бути незаконно притягнутим до відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані.

«Для вимоги проведення огляду на стан сп'яніння водій повинен мати хоча б одну з передбачених законодавством ознак сп'яніння, в іншому випадку вимоги поліцейського можуть бути визнані незаконними. Вимагайте у поліцейського показати сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку драгера. У разі непред'явлення таких документів, заявіть, що не довіряєте вказаному засобу вимірювання у зв'язку з ненаданням відповідних документів. Огляд на стан сп'яніння на місці зупинки повинен проводитись під відеозапис, а у разі неможливості — у присутності двох свідків».

Якщо ви пройшли огляд на драгер і не згодні з його результатом, за словами адвоката, слід вимагати проведення огляду в медзакладі.

«Коли поліцейський відмовить, суд може визнати огляд на драгер недійсним. Якщо ви відмовились пройти огляд (що є самостійним правопорушенням) і поліцейський склав протокол, краще невідкладно поїхати до медичного закладу та пройти такий огляд самостійно. Це може допомогти захиститись в суді. Також слід невідкладно звернутись до свого адвоката! Судова практика в цій категорії справ досить неоднозначна і неоднорідна».

Раніше адвокат Роман Сімутін дав відповіді на найпоширеніші запитання щодо підстав для адміністративного затримання людини та застосування спецзасобів.

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