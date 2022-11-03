Український співак пройшов у чвертьфінал «Голосу Польщі»

Українськи таланти підкорюють світ. Українське пісенне телешоу знімуть у Фінляндії. А вуличний музикант з Одеси — Євген Пельтек — став представником України у 13-му сезоні вокального шоу «Голос Польщі».

Свій шлях у проєкті Евген розпочав, розвернувши до себе усі чотири крісла і обравши команду співачки Lanberry. На етапі «Битв» виконавця «перехопили» Томаш і Барон із гурту Afromental.

Євген успішно пройшов «Нокаути» з ліричною баладою Оззі Осборна «Dreamer» і продовжив втілювати свої мрії у прямих ефірах. Для першого — хлопець обрав легендарний хіт «Океана Ельзи» «Обійми», виконавши його українською і частково польською мовами.

«Я відчував величезну відповідальність — поділився Євген Пельтек під час шоу. — Коли зупинив свій вибір на цій композиції, навіть не уявляв, як важко буде її виконувати. Емоції переповнювали. Пісня повернула мене до жахливих реалій у нашій країні. Насправді дуже непросто співати, коли у тебе „ком у горлі“. Я був радий можливості виконати приспів польською мовою і передати таким чином сенс рок-балади нашим братам із Польщі».

Тренери проєкту не залишилися байдужими. Юстина Стечковська не приховувала сліз, а зворушений рокер Марек Пекарчик не стримувався в коментарях.

«Коли ти співав, я думав, що у цей страшний для твоєї країни і для тебе час ти можеш співати тільки про кохання, — сказав Марек. — Це єдина думка, яка може врятувати. Дякую тобі за цю пісню».

Під час першого прямого ефіру Євгена підтримували учасники українського гурту «Антитіла», які стали запрошеними гостями вокального шоу. Пельтек пройшов у чвертьфінал «Голосу Польщі» за результатами смс-голосування глядачів.

Нагадаємо, українське шоу «Голос країни» змінило правила проекту.

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