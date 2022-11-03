«Нереалістично, що росія націлить ядерні ракети на країни НАТО, які підтримують Україну. Це було б самогубством для путіна», — експерт

Наприкінці 2021 року російські офіцери назвали три можливі цілі в Німеччині під час ядерних навчань. Військовий експерт та професор міжнародних відносин Інсбруцького університету в Австрії Герхард Манготт пояснив t-online, що за цим стоїть.

«Немає нічого дивного в тому, що російські комунікації були перехоплені під час цього маневру в Балтійському морі. Це означає: цілком ймовірно, що російська армія знала, що її перехоплюють, і цілеспрямовано знищувала свої комунікації, бажаючи надіслати повідомлення Заходу. Під час таких маневрів також часто розглядаються і моделюються ядерні удари. Але російські погрози почалися не в грудні 2021 року. У своїй головній промові в березні 2018 року путін представив нові ядерні можливості і вихвалявся вищими російськими технологіями. Загрози не нові.

Канцлера Олафа Шольца (СДПН) у Німеччині часто звинувачують у нерішучості та ваганнях щодо конфлікту в Україні. Я навіть уявити не можу, щоб путін погрожував Шольцу по телефону застосуванням ядерної зброї проти Німеччини. Але москва могла повідомити, що в Україні може бути ядерна ескалація. Тим не менш, нереалістично, що росія націлить ядерні ракети на країни НАТО, які підтримують Україну. Це було б самогубством для путіна. Я переконаний, що прямої ядерної загрози проти Німеччини не було і немає. Це було б безглуздо, тому що з російської точки зору Федеративна Республіка все ще залишається однією з держав Європи, яка бажає розмовляти. Тому погрози ядерним знищенням Німеччини є абсурдними і не відповідають логіці, яку переслідує путін у цьому конфлікті"

Протягом останніх тижнів росія ще більш інтенсивно посилає сигнали про те, що застосування ядерної зброї на території України може стати можливим.

«Але зараз ми маємо бути обережними, щоб не поширити російські погрози проти України на Німеччину та Європу. Це підживлювало б погрози путіна. Чому канцлер Шольц поводиться так, як він поводиться, я точно не знаю. Звичайно, могла бути і пряма комунікація з путіним. Але я можу собі уявити, що Шольц логічно продумав сценарій конфлікту. Питання в тому, чи може росію підштовхнути до застосування ядерної зброї повна військова катастрофа в Україні? Але підставою для цього стратегічного міркування не обов'язково має бути пряме спілкування з путіним та перехоплені радіоповідомлення».

Нагадаємо, що у Британії проаналізували можливість застосування росією ядерної зброї і розглянули чотири сценарії розвитку ядерної кризи.

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