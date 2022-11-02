Чотири сценарії розвитку ядерної кризи: у Британії проаналізували можливість застосування росією ядерної зброї

За оцінками західних політиків, ризик застосування росією ядерної зброї зростає. Можна розглянути чотири сценарії ядерної кризи, яку може спровокувати кремль, про це написав головний оглядач Financial Times Гідеон Рахман.

«США та їхні союзники використовують поєднання дипломатії та стримування, щоб не допустити застосування росією ядерної зброї, але в той же час вони думають про глобальні наслідки застосування такої зброї. Тиск колосальний — пише британський журналіст Гідеон Рахман — Існує чотири кризові сценарії, які слід розглянути: ядерна нормалізація, ядерний шантаж, уникнення конфронтації та армагеддон».

«Ядерною нормалізацією» Рахман називає ситуацію, за якої Захід не відповідатиме на застосування росією ядерної зброї, побоюючись прямого залучення своїх сил до конфлікту, що може призвести до повномасштабної ядерної війни. Однак, якщо Захід не відреагує на застосування росією ядерної бомби, табу, що діє з 1945 року, буде порушено. Це призвело б до «ядерної нормалізації» — ситуації, в якій багато країн, таких як Північна Корея і Китай, могли б відчути спокусу застосувати таку зброю. Інші країни швидко почнуть прагнути придбати власний ядерний арсенал для самозахисту.

Світ буде охоплений тривогою, що призведе до обвалу ринків і, можливо, паніки, яка спонукатиме людей виїжджати з великих міст, прогнозує Рахман.

«Ядерний шантаж» — занепокоєння таким сценарієм призвело до появи думок, що переговори з росією все ж таки слід розпочати. Це, однак, призведе до того, що кремль зрозуміє, що він може ефективно практикувати «ядерний шантаж», — продовжує автор. — Що зупинить москву від подальших ядерних погроз, можливо, спрямованих на Східну Європу?"

Третій сценарій — «армагеддон», або повномасштабна ядерна війна, від якої публічно застерігає президент США Джо Байден.

За словами Рахмана, три найпохмуріші сценарії поки що менш вірогідні, ніж четвертий, оптимістичний, тобто уникнення ядерної війни. Автор нагадує, що з 1945 року лідерам кілька разів вдавалося відступити «від прірви» і зберегти усвідомлення того, що «невірний крок може спричинити за собою мільйони жертв або навіть знищити планету».

Нагадаємо точку зору політолога Володимира Фесенка «путін, який став убивцею, мародером і ґвалтівником у геополітичних масштабах, претендує на статус провісника «нових цінностей».

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