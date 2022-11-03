Паляниці на кефірі з начинкою: чудовий варіант для ситного сніданку

«Готуються вони швидко, виходять смачні та з’їдаються як зернятка», — пояснює кулінарка Тетяна Петришина, яка раніше пропонувала рецепт кабачкових пиріжків.

Начинка гарбузова:

Гарбуз тушкувати в ковшику/сковороді до готовності, подрібнити в пюре вилкою/толкушкою для картоплі, додати сіль за смаком

Начинка сирна:

Сир кисломолочний без грудочок — 500 г, зелень за смаком, сіль за смаком, сир сулугуні натертий — 100 г (можна без сулугуні). Все змішати.

Тісто на кефірі:

Кефір — 250 мл, борошно — 250 г, сіль — 0.5 ч.л., сода — 0.5 ч.л.

В кефірі погасити соду, добре розмішати (щоб погасилася сода), додати сіль та просіяне борошно, замісити м’яке тісто, залишити відпочити на 30 хв.

Приготування:

Стіл щедро присипаємо борошном, руки та качалку також. Поділити тісто на 6−7 шариків, розкачати круглу паляничку тоненько — в 1 мм. З однієї сторони викласти начинку, скласти навпіл, краї защіпати, обрізати ножем для піци та сформувати чебурек.

Смажити на розігрітій та сухій сковороді з двох сторін (на середньому вогні по 1−2 хв. приблизно), до злегка золотистого кольору. Кожну паляницю змастити маслом, складати стопкою, щоб просочилися маслом. Розрізати навпіл та смакувати ще теплими!

Нагадаємо рецепт швидкого пирога з яблучно-сирною начинкою, який діти швидко зметуть зі столу.

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