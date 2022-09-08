«Дніпро-1» під дощем програв у стартовому турі Ліги конференцій: відеоогляд матчу

У четвер, 8 вересня, слідом за київським «Динамо», яке програло на останніх хвилинах у Стамбулі місцевому «Фенербахче» у груповому турнірі Ліги Європи, свою участь на груповому етапі Ліги конференцій розпочав і «Дніпро-1». Підопічні Олександра Кучера, які вилетіли у кваліфікації Ліги Європи від кіпрського АЕКу, у номінально домашньому матчі, що проходив у словацькому Кошице, зустрічалися з представником чемпіонату Нідерландів — АЗ з Алкмаару.

Ліга конференцій. Група Е. 1-й тур

«Дніпро-1» (Україна) — АЗ (Нідерланди) — 0:1 (де Віт, 63).

«Дніпро-1»: Валеф, Адамюк, Сваток (Танчик, 77), Сарапій, Бусанелло, Бабенко (Громов, 84), Піхальонок (Балулі, 69), Рубчинський (Когут, 78), Гуцуляк, Амаш (Назаренко, 69), Довбик.

Дніпряни вдало розпочали новий сезон у чемпіонаті України, по черзі обігравши «Динамо» (3:0) та «Верес» (2:0), тож до дебютного в історії поєдинку на груповому етапі єврокубка готувалися в піднесеному настрої.

Ось тільки перший тайм (до речі, що проходив під акомпанемент дощу) у виконанні підопічних Олександра Кучера, як, втім, і їхнього суперника, відверто не вразив. Команди створили на двох кілька нагод, і якщо територіальною перевагою володіли номінальні гості, то найнебезпечніший момент виник саме біля воріт АЗ, коли Довбик прострілив із лівого флангу, а захисник голландського клубу, знявши м'яча з ноги Гуцуляка, поцілив у стійку власних воріт.

Нічого особливо не змінилося після перерви. З однією різницею, що активніше в атаці почали діяти футболісти АЗ. І якщо після навісу Одгора з правого флангу м'яч прийняла на себе поперечина, то за кілька хвилин уже ніхто не зміг завадити де Віту замкнути з лінії воротарського простріл із правого флангу — 0:1.

На жаль, організувати гольову атаку до фінального свистка дніпрянам так і не вдалося, зрештою, матч так і завершився для них мінімальною поразкою.

Додамо, що в іншому матчі групи Е в Ліхтенштейні місцевий «Вадуц» розійшовся миром із кіпрським «Аполлоном» — 0:0.

Зазначимо, що у другому турі групи Е у четвер, 15 вересня, будуть зіграні наступні матчі: «Аполлон» — «Дніпро-1», АЗ — «Вадуц».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» із жахливою помилкою воротаря німців розгромив «Лейпциг» у Німеччині.

Фото СК «Дніпро-1»

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram