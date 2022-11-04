«Шахтар» та «Дніпро-1» дізналися можливих суперників у 1/16 фіналу єврокубків

Донецький «Шахтар», який програв в останньому матчі «Лейпцигу» (0:4) і посів третє місце в групі Ліги чемпіонів, а також «Дніпро-1», що після осічки на полі АЗ (1:2) фінішував другим у квартеті Ліги конференцій, дізналися можливих суперників у 1/16 фіналу єврокубків.

Команда Ігора Йовічевіча продовжить боротьбу в Лізі Європи. Суперником «Шахтаря» за підсумками жеребкування у понеділок, 7 листопада (о 14:00), стане один з клубів, які фінішували на других позиціях у групах Ліги Європи: ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди), «Ренн» (Франція), «Рома» (Італія), «Уніон» (Німеччина), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Мідтьюлланд» (Данія), «Нант» (Франція) або «Монако» (Франція). Гірники як «несіяні» першу зустріч проведуть на своєму полі (матчі відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року).

Нагадаємо, що безпосередньо до 1/8 фіналу турніру вийшли вісім переможців груп Ліги Європи: «Арсенал» (Англія), «Фенербахче» (Туреччина), «Бетіс» (Іспанія), «Юніон Сент-Жиллуа» (Бельгія), «Реал» Сосьєдад" (Іспанія), «Фейєноорд» (Нідерланди), «Фрайбург» (Німеччина) та «Ференцварош» (Угорщина).

В свою чергу, «Дніпро-1» як «сіяний» (перша зустріч — у гостях) у стикових матчах Ліги конференцій зіграє з одним із клубів, які посіли треті позиції у квартетах Ліги Європи: «Буде-Глімт» (Норвегія), АЕК (Кіпр), «Лудогорець» (Болгарія), «Брага» (Португалія), «Шериф» (Молдова), «Лаціо» (Італія), «Карабах» (Азербайджан) або «Трабзонспор» (Туреччина). Жеребкування пар 1/16 фіналу Ліги конференцій заплановане на 7 листопада (початок — о 15:00), а самі ігри відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року.

Переможці груп Ліги конференцій вийшли до 1/8 фіналу безпосередньо: «Істанбул Башакшехір» (Туреччина), «Вест Хем» (Англія), «Вільярреал» (Іспанія), «Ніцца» (Франція), АЗ (Нідерланди), «Юргорден» (Швеція), «Сівасспор» (Туреччина) та «Слован» (Словаччина).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» програло в Лізі Європи «Фенербахче» і безславно завершило єврокубковий сезон.

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