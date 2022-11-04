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Осіння побілка дерев у саду: для чого вона потрібна, коли потрібно проводити і як зробити розчин

12:16 4 листопада 2022
Побілка дерев

Серед основних робіт, які потрібно завершити на дачі до настання холодів — підготовка дерев до зимівлі. З них потрібно не тільки прибрати лишайник, але й побілити. Побілка дозволить захистити дерева від перепадів температур, комах та тварин, які об'їдають взимку кору.

Осінню побілку називають основною. Щоб вона максимально виконувала свої захисні функції, необхідно вчасно наносити розчин, пише «VseRoste» .

Такі роботи проводять перед морозами у суху погоду, орієнтовно у жовтні-листопаді. Це залежить від погодних умов у різних регіонах. Оптимальна температура повітря — не нижче 3 градусів тепла. Якщо це робити у мороз, то побілка не висохне і осипеться. Розчин не рекомендують наносити раніше — адже осінні дощі змиють його.

У засобі обов'язково мають бути:

  • гашене вапно, яке надає розчину білий колір, що забезпечує відображення сонячних променів;
  • глина, що є основою та необхідна для прилипання побілки до кори;
  • фунгіциди, що захищають кору від грибків та патогенів.

У магазинах продаються готові суміші для побілки, які розводять водою до потрібної консистенції та наносять на підготовлені стовбури.

Підготовчі роботи включають зачищення кори — з неї знімають бруд, мох і лишайники, а також кору, що відшаровується. Чищення потрібне дорослим деревам, а молоді, з гладкою корою, досить просто очистити від бруду.

У розведений у воді засіб для побілки можна додати інсектицид, щоб позбавитися комах, які живуть під корою.

Білити дерево можна звичайним малярським пензлем потрібного розміру. Побілку наносять на стовбур від рівня грунту і до основи скелетних гілок. За необхідності можна білити й гілки, приділяючи особливу увагу сонячній стороні. Побілку наносять на висоту до 1,2−1,5 м.

Матеріал про те, що ще потрібно зробити в саду та на городі до настання заморозків, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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