«Залізнична гілка перетворилася на одноколійку, їздити не можна», — блогер про ремонт Кримського мосту

Ремонт зруйнованого Кримського мосту буде тривалішим, ніж вважалося раніше. Міняти доведеться не лише зруйновані прольоти, а й сусідні. Про це повідомив відомий блогер Роман Шрайк.

«Вчора Путіну звітували щодо ремонту Кримського мосту. Там цікаво. Виявилося, треба міняти не лише зруйновані прольоти, а й сусідні, а ще й частину мосту під залізничною колією. 1) Демонтували 4 зруйновані прольоти. Планують поновити до 20 грудня. 2) Коли відновлять зруйновану частину, демонтують сусідні 4 прольоти, вони деформовані. Планують поновити до 30 березня. А якісь додаткові роботи закінчать лише до липня. 3) Залізнична гілка перетворилася на одноколійку, другою колією їздити не можна. Доведеться демонтувати два прольоти. Планується поновити до 15 вересня 2023 року. Ось так», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що символ «російського світу» Керченський міст буде зруйновано.

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