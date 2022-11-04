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«За великим рахунком путін — не людина», — експолковник ФСБ Геннадій Гудков

16:21 4 листопада 2022
Путін

За великим рахунком, це не людина, а якесь створення в образі людини, яке людиною називатися не має права. Таку думку про путіна висловив російський опозиціонер, експолковник ФСБ Геннадій Гудков.

 — Це чувак, позбавлений емпатії, співчуття, співпереживання. Це чоловік, який абсолютно витравив у собі всі людські якості , — ділиться своєю думкою Геннадій Гудков.

Опозиціонер каже, що важливо розуміти психологію путіна: він готовий пожертвувати будь-якою кількістю людей задля досягнення своєї мети. А ціль у нього одна — правити вічно росією і по можливості ще й іншими країнами. У цьому сенсі він жодного життя не пошкодує.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Геннадій Гудков також розповів про ймовірність застосування ядерної бомби і чи може оточення путіна проігнорувати його наказ, про божевільний трактат щодо українських «бойових комарів» та готовність росіян йти на війну.

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