«Ворскла» у день жалоби в клубі перемогла «Львів»: відеоогляд матчу чемпіонату України

У п'ятницю, 4 листопада, поєдинком у Минаї стартував 11-й тур української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 11-й тур

«Ворскла» (Полтава) — «Львів» — 1:0 (Кравець, 53). На 43-й хвилині Юрченко («Ворскла») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:1.

На поєдинок проти «Миная» футболісти «Ворскла» вийшли з жалобними пов'язками на руці на згадку про багаторічного спортивного директора полтавського клубу Геннадія Слюсарєва (легендарного Даниловича), який помер у день матчу у віці 75 років.

Геннадій Слюсарєв віддав "Ворсклі" понад 30 років свого життя

Минулого туру підопічні Віктора Скриника обіграли на стадіоні в Минаї місцевий однойменний клуб і, звичайно ж, прагнули повторити успіх у зустрічі проти «Львова». У першому таймі «Ворскла» свій супершанс не реалізувала: на 43-й хвилині Юрченко, пробиваючи пенальті, програв дуель голкіперу львів'ян Ільющенкову. Але все ж після перерви дебютний м'яч захисника Кравця в УПЛ приніс полтавцям чергові три очки та продовжив безвиграшну серію «Львова» у чемпіонаті України до шести зустрічей (2 нічиї і 4 поразки).

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 25 очок (9 матчів);

2. «Шахтар» — 20 (8);

3. «Зоря» — 19 (9);

4. «Олександрія» — 17 (8);

5. «Колос» — 15 (9);

6. «Металіст» — 14 (9);

7. «Верес» — 14 (10);

8. «Ворскла» — 14 (11);

9. «Динамо» — 13 (8);

10. «Металіст 1925» — 10 (9);

11. «Минай» — 9 (9);

12. «Рух» — 8 (9);

13. «Кривбас» — 6 (9);

14. «Львів» — 6 (10);

15. «Інгулець» — 4 (8);

16. «Чорноморець» — 3 (9)

Бомбардири: 7 голів — Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Артем Довбик («Дніпро-1»), Максим Прядун («Металіст»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»); 4 — Данило Сікан, Михайло Мудрік (обидва — «Шахтар»), Андрій Цуріков («Олександрія»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Олексій Довгий («Рух»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк, Олександр Піхальонок, Володимир Адамюк (усі — «Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Марлісон («Ворскла»), Владислав Ванат («Динамо»), Роман Дебелко («Кривбас»).

У 11-му турі УПЛ також зіграють: «Зоря» — «Металіст», «Олександрія» — «Колос», «Шахтар» — «Інгулець», «Металіст 1925» — «Верес» (5 листопада), «Дніпро-1» — «Минай», «Чорноморець» — «Динамо» та «Рух» — «Кривбас» (6 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віктор Скрипник змінив Юрія Максимова на посаді головного тренера «Ворскли».

Фото ФК «Ворскла»

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