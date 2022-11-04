У п'ятницю, 4 листопада, поєдинком у Минаї між «Ворсклою», яка в минулому турі обіграла там місцевий однойменний клуб, і «Львовому» стартує програма 11-го туру чемпіонату України з футболу.

Ще чотири зустрічі туру відбудуться у суботу, 5 листопада. На столичній арені імені Валерія Лобановського пройде поєдинок між «Зорею» та «Металістом», які не грали один з одним цілих сім років. «Олександрія» на рідному стадіоні «Ніка» поміряється силами з «Колосом», що обіграв у 10-му турі «Верес». «Шахтар» після розгромної поразки в Лізі чемпіонів від «Лейпцига» (0:4) зробить на «Арені Львів» спробу реабілітуватися перед своїми вболівальниками в матчі з «Інгульцем», а на київському «Олімпійському» битимуться «Металіст 1925» та «Верес».

Завершиться тур у неділю, 6 листопада, зустрічами в Ужгороді, Одесі та Львові. «Дніпро-1» після поразки в Лізі конференцій від АЗ (1:2) прийме на ужгородському стадіоні «Авангард» команду Володимира Шарана «Минай», а на «Арені Львів» за три очки поборються «Рух» та «Кривбас». У свою чергу, «Динамо» після програшу в Кракові «Фенербахче» (0:2) перебереться до Південної Пальміри, де пройде випробування аутсайдером УПЛ «Чорноморцем», який ніяк не може святкувати першу перемогу в сезоні.

Букмекери вбачають фаворитом поєдинку в Одесі, де кияни не протистояли «морякам» з літа 2018 року, підопічних Мірчі Луческу. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на виграш «Чорноморця», який востаннє обігравав «біло-синіх» ще у жовтні 2017 року (2:1), приймає з коефіцієнтом 7,50, на нічию — 4,40, на перемогу киян — 1,45.

Чемпіонат України. 11-й тур

4 листопада (п'ятниця)

«Ворскла» — «Львів» 13:00 Setanta Sports +, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

5 листопада (субота)

«Зоря» — «Металіст» 13:00 УНІАН

«Олександрія» — «Колос» 13:00 Setanta Sports +, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

«Шахтар» — «Інгулець» 15:00 Setanta Sports +

«Металіст 1925» — «Верес» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

6 листопада (неділя)

«Дніпро-1» — «Минай» 13:00 УНІАН

«Чорноморець» — «Динамо» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Рух» — «Кривбас» 17:00 УНІАН

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 25 очок (9 матчів);

2. «Шахтар» — 20 (8);

3. «Зоря» — 19 (9);

4. «Олександрія» — 17 (8);

5. «Колос» — 15 (9);

6. «Металіст» — 14 (9);

7. «Верес» — 14 (10);

8. «Динамо» — 13 (8);

9. «Ворскла» — 11 (10);

10. «Металіст 1925» — 10 (9);

11. «Минай» — 9 (9);

12. «Рух» — 8 (9);

13. «Кривбас» — 6 (9);

14. «Львів» — 6 (9);

15. «Інгулець» — 4 (8);

16. «Чорноморець» — 3 (9)

Бомбардири: 7 голів — Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Артем Довбик («Дніпро-1»), Максим Прядун («Металіст»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»); 4 — Данило Сікан, Михайло Мудрик (обидва — «Шахтар»), Андрій Цуріков («Олександрія»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Олексій Довгий («Рух»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк, Олександр Піхальонок, Володимир Адамюк (усі — «Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Марлісон («Ворскла»), Владислав Ванат («Динамо»), Роман Дебелко («Кривбас»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «дубль» Буяльського приніс «Динамо» перемогу над «Кривбасом» у Львові.

Фото ФК «Динамо»

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