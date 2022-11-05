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Події

Окупанти завдали удару по Запорізької області: є руйнування

11:39 5 листопада 2022
будівля

У ніч на 5 листопада російські війська знову завдали ударів по Запорізькій області. Рашисти стріляли з комплексів С-300.

Пошкоджено три підприємства та автомобілі громадян, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Противник продовжує здійснювати підступні нічні атаки по вільних землях нашої області. Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С-300 по Волнянському району. Внаслідок ударів пошкоджено будівлі трьох підприємств та автомобілі», — розповів Старух.

На щастя, жертв та поранених серед мирних жителів немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські фашисти обстріляли Дніпропетровську область. 40 ударів з «Градів» було завдано по Нікополю.

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