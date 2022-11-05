Іранські балістичні ракети можна знищувати: експерт розповів, як це зробити

За даними української розвідки, Іран незабаром може передати росії балістичні ракети малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.

Очікується, що вже у листопаді російські війська можуть почати обстрілювати українські території. Це серйозна загроза Україні, оскільки ці балістичні ракети майже неможливо збивати. Але все ж таки протидіяти їм можливо.



Таку думку в етері «Апостроф TV» висловив капітан 103-ї бригади територіальної оборони Олександр Ганущин.



Ракетні комплекси, які можуть надійти з Ірану до росії — це комплекси класу «земля-земля» дальністю від 300 до 700 км. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar.



І одним з дуже добрих засобів протидії цьому ракетному комплексу будуть далекобійні ракети системи ATACMS, які стають на ті ж напрямні, якими зараз користуються українські артилеристи, стріляючи з HIMARS.



Експерт припустив, що США допоможуть Україні постачанням цих ракетних комплексів.

«На жаль, інформація від ГУР, що ці іранські ракети вже у листопаді можуть полетіти у бік України — дуже невтішна. І якщо це станеться, тоді вже в США буде ухвалено рішення надати нам ракетні комплекси ATACMS», — вважає Ганущин.



Якщо це станеться, то поступово зітреться межа розуміння проходження російського кордону, оскільки сам путін зробив усе можливе, щоб канонічна українська територія вважалася російською.



Отже, коли по Україні стрілятимуть іранськими ракетами, то постає питання, що робити з установками, з яких вилітають ці ракети. І найкращим засобом їх збивання буде ефективна супутникова розвідка та далекобійна ракета, яка має високу точність і може вразити цю пускову установку.



«На жаль, залишилося чекати недовго, тому що якщо такі комплекси надійдуть, то протидія їм лежить, як мені здається, саме у цій площині. Тобто вони стрілятимуть по нас з цих комплексів, а ми намагатимемося вражати ці комплекси ракетами великої дальності», — вважає Олександр Ганущин.

Нагадаємо, українські військові вважають, що іранські балістичні ракети росія може розмістити на північному кордоні України.

191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram