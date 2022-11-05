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Розтріпки у хлібі: страва, яку можна смажити на сковороді, запікати у духовці або заморозити

15:31 5 листопада 2022
розтріпки

Фудблогерка Наталя Калніна, яка втішила читачів простим рецептом засолки скумбрії, розповіла, що любить швидкі рецепти, які завжди виручать у потрібний час.

Один з таких — рецепт страви з курячого філе, яку можна посмажити на сковороді або запекти у духовці. Називається страва «Розтріпки в хлібі».

«Люблю швидкі рецепти, а цей якраз з цієї серії. Можна посмажити на сковороді, а можна запекти у духовці, а можна приготувати одразу побільше та заморозити у морозильній камері, коли треба дістати та приготувати, що я зазвичай і роблю», — пише блогерка.

Продукти:
Куряче філе — 500г
Сіль — ½ч.л.
Яйце — 1 шт
Соєвий соус -1ст.
Чорний перець — за смаком

Для панірування:
Яйця — 2 шт
Хліб — 4−5 скибочок
Борошно — 4−5 ст. л.

У своєму відео Калніна докладно розповіла, як приготувати «розтріпки».



Раніше Наталя Калніна поділилася рецептом гарбузово-морквяного соку, який готує без соковижималки.

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