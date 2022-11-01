«Просто райський нектар якийсь»: рецепт смачного гарбузового-морквяного соку з апельсином без соковижималки

З осіннього красеня гарбуза можна приготувати безліч смачних і часто не зовсім звичайних страв. Фуд-блогерка Наталя Калніна, відома своїми цікавими рецептами, запропонувала приготувати смачний гарбузово-морквяний сік з апельсином без соковижималки.



«Я його називаю „Особливий“, тому що він виходить особливо смачним. У нас у сім'ї люблять гарбузові соки, тому готую його у різних варіантах. Цей варіант один з улюблених» , — пише Калніна.



Для соку потрібно:

Гарбуз — 1 кг

Морква — 500г

Апельсин -2 шт

Лимон — 1 шт

Лимонна кислота — 1/3ч.л.

Цукор — 200г

Вода — 2л



Весь процес приготування блоґерка показала на відео.

«Це просто райський нектар якийсь», «Дуже смачний і корисний сік своїми руками. Раніше купували гарбузовий сік 3-х літровими банками, тепер готуємо самі», «Корисний смачний сік готую не один рік. Гарний для печінки», «Яка смакота, обожнюю сік з гарбуза та моркви», — пишуть читачі сторінки у коментарях.

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Нагадаємо, дієтологи рекомендують їсти гарбуз через біологічно активні речовини, що містяться у ньому, які сприяють виведенню холестерину з організму та покращують водно-сольовий обмін.

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