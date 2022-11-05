Сприяв депортації кримчан до Сибіру: СБУ викрила «суддю» з Євпаторії

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колишньому судді з тимчасово окупованого Криму, який після анексії півострова країною-агресором не лише добровільно приєднався до загарбників, за що отримав посаду у «Євпаторійському міському суді», але й згодом приймав незаконні рішення щодо примусового видворення місцевих жителів до віддалених регіонів рф, включаючи сибір.

Як повідомляють у прес-центрі спецслужби, зокрема зрадник призначав «судові» вироки за нібито порушення діючих «законів» країни-агресора, грубо порушуючи українське законодавство та міжнародне гуманітарне право.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за частиною 1 статті 438 («Порушення законів та звичаїв війни») Кримінального кодексу України.

Також було викрито колаборанта, що переховується на тимчасово окупованій території півдня України. Ним виявився колишній заступник начальника Херсонської митниці, який після захоплення частини регіону підтримав загарбників і пристав на їх пропозицію очолити окупаційну «податкову службу Херсонської області».

Встановлено, що відповідну «протекцію» йому забезпечив колишній заступник голови облради, депутат-колаборант Віталій Булюк, якого ворог призначив «першим заступником очільника» місцевої окупаційної адміністрації.

Тож його «протеже» організував незаконний збір «податків» на користь рф, а також сприяв рейдерському захопленню українських підприємств, які відмовились від співпраці з агресором.

Наразі «податківець» підозрюється за ч. 5 ст. 111−1 («Колабораційна діяльність») Кримінального кодексу України.

Співробітники Служби безпеки вже встановили місце перебування обох фігурантів, задокументувала їх злочинну діяльність і нині проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у жовтні СБУ викрила зрадника — ката Бучі, який з власної ініціативи запропонував свою допомогу рф.

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