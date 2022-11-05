Беремо приклад із молдаван: як економлять на комуналці наші сусіди

Багато українців налякані перспективами жити взимку «без опалення».

Тому, можливо, багатьом українцям буде цікаво наших сусідів щодо того, як вони навчилися економити на оплаті комунальних послуг, розповідає прес-служба «Нафтогазу».



У сусідній країні за кубометр газу доведеться викласти 22,99 лея (майже 44 гривні), що у 5,5 разу більше, ніж в Україні. У середньому ж плата за комуналку там у 2,3 рази більша, ніж у нашій країні, а середні зарплати трохи нижчі за українські.

Так, сусіди проводять термо- та теплоізоляцію будівель, своєчасно ремонтують та оновлюють необхідне обладнання, контролюють опалення помешкання за допомогою термостату тощо.

Ще одна доречна побутова звичка, яку слід запозичити і українцям — використовувати пральну чи посудомийну машину після 23:00, а також заряджати гаджети (мобільні, павербанки, ноутбуки) лише вночі.

Однак, незважаючи на це, енергокриза не оминула і Молдову — минулого тижня через дефіцит електроенергії Нацкомісія країни з надзвичайних ситуацій затвердила низку посилених заходів з енергозбереження, рекомендувавши:

не користуватися ліфтами в години пік: з 7:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00;

знизити температуру повітря в комерційних та громадських будинках до 19 °C, а в неробочий час — до 15 °C;

скоротити освітлення всередині будівель на 30%, виключити фонтани, вітрини, декоративне освітлення, рекламу, вимикати ескалатори у проміжках 7:00—11:00 та 18:00—20:00 ;

; скоротити споживання електроенергії в «пікові» проміжки також для потреб водопостачання та каналізації.

Нагадаємо, раніше у «Нафтогазі» розповіли, як економлять ресурси у сусідній Польщі.

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