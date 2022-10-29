Як за умов війни заощадити на комуналці взимку: корисні лайфхаки з Польщі

Країна-агресор продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру України — вранці 29 жовтня, наприклад, відбулися прильоти по об'єктах в Запоріжжі. Тому нині найзатребуванішими порадами в мережі є ті, що стосуються енергозбереження.

Свій внесок у енергопросвітництво вирішили внести і в «Нафтогазі України», у соцмережі якого започаткували рубрику #РазомТепліше.

Нині там розповіли, як заощаджують енергоресурси у Польщі, де вартість базових комунальних послуг для квартири площею 85 кв. м становить приблизно 186 євро (≈ 885 злотих), тоді як в Україні ці цифри майже у 2,3 раза менше — приблизно 83 євро.

Тарифи на газ у Польщі також у кілька разів перевищують українські. Поляки сплачують за нього 6,64 злотих за кубометр — це понад 51 грн. Водночас Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» постачає газ українцям за ціною, що в понад шість разів нижча — 7,96 грн за кубометр.

Тож такі високі ціни стимулювали виробити корисні звички енергоощадності. Наприклад, середня температура у польських домівках зазвичай на кілька градусів нижча, ніж у нас (приблизно 18−20 градусів). А зниження температури всього на один градус дозволяє зменшити витрати на опалення до 6%.

Головні правила поляків з економного споживання ресурсів:

зниження температури при виході з житла та вночі на кілька градусів;

швидке та інтенсивне провітрювання приміщень (вікна на кілька хвилин відкривають навстіж і зменшують температуру на термостатах, щоб заощадити газ);

радіатори у сусідів не перекривають меблями, щільними шторами тощо (це дозволяє зберігати ще до 20% тепла);

використання переважно сучасних та ефективних котлів й обігрівачів;

освітлення з датчиком руху в коридорах;

надання переваги 5-хвилинному душу замість ванної (економія обсягів води втричі);

своєчасна перевірка та ремонт кранів, щоб попередити надлишковий витік води.

Серед інших корисних побутових звичок польських жителів — користуватися електрикою у пільгові години (зазвичай уночі), максимально завантажувати пральну чи посудомийну машину (за наявності).

Нагадаємо, раніше аналітики дали відповідь на актуальне для всіх українців запитання, чи вистачить у країні запасів газу на зиму за сильних морозів.

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