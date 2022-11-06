Секрет — у картоплі: рецепт сирників по-саксонськи, які завжди виходять
Сирники можна приготувати не тільки з додаванням манки, але й картоплі. Вийдуть сирники по-саксонськи.
Автори «Кухні народів світу» стверджують, що цю страву може приготувати навіть недосвідчена господиня. Вони містять мінімальну кількість борошна і завжди виходять.
Складові:
- Картопля — 2 шт.;
- Цукор — 4 ст. л.;
- Сир — 400 гр;
- Яйця — 2 шт.;
- Олія соняшникова рафінована — для смаження;
- Борошно пшеничне — 100 гр.
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Приготування:
- Відварену картоплю очистити і натерти на дрібній тертці.
- З'єднати сир, картоплю та цукор. Додати яйця та 3−4 ст. л. борошна (залежно від вологості сиру).
- Замісити однорідне, м'яке і трохи липке тісто, сформувати сирники, запанірувати в борошні
- Обсмажити сирники на розігрітій пательні з олією, з двох сторін по кілька хвилин. Смажити на середньому вогні, не накриваючи кришкою
- Готові сирники з картоплею смачні як у теплому, так і холодному вигляді.
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Фото Pixabay97
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