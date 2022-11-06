Секрет — у картоплі: рецепт сирників по-саксонськи, які завжди виходять

Сирники можна приготувати не тільки з додаванням манки, але й картоплі. Вийдуть сирники по-саксонськи.

Автори «Кухні народів світу» стверджують, що цю страву може приготувати навіть недосвідчена господиня. Вони містять мінімальну кількість борошна і завжди виходять.

Складові: Картопля — 2 шт.;

Цукор — 4 ст. л.;

Сир — 400 гр;

Яйця — 2 шт.;

Олія соняшникова рафінована — для смаження;

Борошно пшеничне — 100 гр.

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Приготування: Відварену картоплю очистити і натерти на дрібній тертці.

З'єднати сир, картоплю та цукор. Додати яйця та 3−4 ст. л. борошна (залежно від вологості сиру).

Замісити однорідне, м'яке і трохи липке тісто, сформувати сирники, запанірувати в борошні

Обсмажити сирники на розігрітій пательні з олією, з двох сторін по кілька хвилин. Смажити на середньому вогні, не накриваючи кришкою

Готові сирники з картоплею смачні як у теплому, так і холодному вигляді.

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Фото Pixabay

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