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Секрет — у картоплі: рецепт сирників по-саксонськи, які завжди виходять

11:21 6 листопада 2022
Сирники

Сирники можна приготувати не тільки з додаванням манки, але й картоплі. Вийдуть сирники по-саксонськи.

Автори «Кухні народів світу» стверджують, що цю страву може приготувати навіть недосвідчена господиня. Вони містять мінімальну кількість борошна і завжди виходять.

Складові:

  • Картопля — 2 шт.;
  • Цукор — 4 ст. л.;
  • Сир — 400 гр;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Олія соняшникова рафінована — для смаження;
  • Борошно пшеничне — 100 гр.

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Приготування:

  • Відварену картоплю очистити і натерти на дрібній тертці.
  • З'єднати сир, картоплю та цукор. Додати яйця та 3−4 ст. л. борошна (залежно від вологості сиру).
  • Замісити однорідне, м'яке і трохи липке тісто, сформувати сирники, запанірувати в борошні
  • Обсмажити сирники на розігрітій пательні з олією, з двох сторін по кілька хвилин. Смажити на середньому вогні, не накриваючи кришкою
  • Готові сирники з картоплею смачні як у теплому, так і холодному вигляді.

Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський розповів, як приготувати солоні сирники зі шпинатом.

Фото Pixabay

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