Українці, які залишилися без роботи під час війни, мають право на субсидію, але є умови

На отримання субсидії на оплату послуг ЖКГ можуть розраховувати й українці, які втратили роботу в період дії військового стану в Україні.

Як повідомляє видання «На пенсії», також державну допомогу нададуть звільненому з роботи. Його зарплату не враховуватимуть при призначенні субсидії.

Люди можуть звертатися за субсидіями будь-якої пори року. Для розрахунку розміру державної допомоги з початку опалювального сезону (жовтень) враховується дохід громадян за І — ІІ квартали.

Однією з умов надання допомоги є наявність у працездатних доходів у розмірі не менше мінімальної заробітної плати та сплата єдиного соціального внеску (ЕСВ).

Якщо доходу та, відповідно, сплати ЄСВ не було, то субсидія може призначатися, якщо громадяни протягом періоду, за який враховуються доходи, не менше місяця були зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні. Для осіб, які втратили роботу в період військового стану та зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні, призначено допомогу з безробіття. Розмір допомоги враховується замість суми одержаної заробітної плати на попередньому місці роботи.

Нагадаємо, що у новому проекті закону «Про працю» пропонується тимчасово позбавити виплат з безробіття та субсидій на оплату комунальних послуг тих українців, які працюють неофіційно, отримуючи зарплату «у конверті».

Фото Pixabay

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