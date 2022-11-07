Чому одяг вважається поганим подарунком, і що з предметів гардеробу не можна дарувати навіть близьким людям

Вибираючи подарунок для родича чи близького друга, краще не зупиняти свій вибір не лише на дзеркалі, але й на одязі. По-перше, можна не вгадати з розміром і смаковими уподобаннями, а по-друге — і це найголовніше — існують предмети гардеробу, які не можна дарувати людям за жодних обставин. Частину позицій із цього списку наводить журнал Марі Клер.

Нижня білизна

Поганим подарунком вважається спідня білизна. Це досить інтимний предмет гардеробу, щоб дарувати його просто знайомому чи далекому родичу, а робити такий подарунок близькій людині, згідно з старовинним повір'ям, — провокувати його на зраду. До того ж через нижню білизну легко наводиться порча, тому до такого подарунка завжди ставилися з настороженістю.

Чоловіча сорочка

Жінки часто дарують чоловікам сорочки, не знаючи, що це погана прикмета. Згідно з повір'ям, подавати сорочку в подарунок — до сварки чи навіть до повного розладу стосунків. Якщо наречена дарує сорочку своєму хлопцеві до весілля, вона програмує його на майбутні зради. Крім того, такий подарунок може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Взуття

Взуття завжди вважалося поганим подарунком, незалежно від того, якої воно якості та призначення. Подарувати пару туфель або домашніх капців — до хвороби, важких випробувань та життєвих проблем. Крім того, між дарувальником та обдаровуваним також можуть виникнути конфлікти або ж відбутися розрив відносин. Єдиний виняток — це випадок, коли дружина дарує чоловікові туфлі.

Головний убір

Подарувати головний убір можна, але при цьому ні в якому разі не варто передавати його з рук в руки або надягати його на того, кому даруйте. Це може закінчитися конфліктом та серйозними проблемами між вами.

Краватка або шарф

Подарувати краватку чи шарф — не найкраща ідея. З цими предметами гардеробу пов'язано безліч ритуалів та приворотів. Вважається, що таким подарунком ви можете прив'язати до себе обдарованого або ж забрати його з сім'ї. Крім того, за народними повір'ями подарувати краватку чи шарф близькій людині означає сісти їй на шию, спробувати придушити її волю.

Шкарпетки, рукавички та рукавиці

Ці предмети гардеробу також не можна розглядати як подарунок, оскільки вони мають інтимний характер. У сімейних стосунках такий подарунок означає серйозну сварку чи швидке розставання. Якщо дружина дарує чоловікові шкарпетки — це до розлуки. А якщо вони ще й не підходять йому за розміром, то до матеріальних труднощів, які виникнуть в обох після розлуки. А подаровані рукавички означають зрив планів.

Ремінь

Ремінь, поданий як подарунок, означає спробу обмежити волю. Як вважали наші предки, такий подарунок неминуче призведе до сварки та розриву стосунків. Крім того, на ремінь також часто роблять привороти, і такий подарунок може насторожити обдаровуваного.

Носові хустки

Носові хустки категорично не підходять у якості подарунків. З зрозумілих причин вважається, що такий аксесуар — до біди та сліз.

Ношений одяг

Невдалим подарунком слід вважати будь-який ношений одяг та взуття, адже воно несе в собі енергетику колишнього господаря. А оскільки він не завжди буває позитивним, то з таким одягом можна залучити в життя людини, що обдаровує, чужі проблеми та хвороби.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, які речі не можна зберігати на вішалках.

Фото woodpresent.com.ua/

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