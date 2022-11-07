У Житомирі адвокат убив знайомого та одружився з його дівчиною

На Житомирщині 46-річний чоловік після п'яної бійки застрелив молодшого знайомого. Як виявилося згодом, чоловікам подобалася одна й та ж дівчина, тож таким чином вбивця ще й усунув з дороги суперника.

Заяву про зникнення сина до поліції ще у травні подала його згорьована матір, повідомивши, що востаннє вона бачила його 26 квітня, повідомили у прес-службі Житомирського обласного управління Національної поліції.

Під час слідства поліцейські з’ясували, що того дня він був у компанії знайомих у будинку одного з них в обласному центрі. Однак, куди згодом подівся, ніхто не міг пояснити, посилаючись на надмір алкоголю.

В липні у сусідньому Богунському кар’єрі знайшли пробитий гумовий човен, в якому виявили труп зниклого молодика, а, а судово-медична експертиза засвідчила, що причиною його смерті стало проникаюче вогнепальне дробове поранення у життєво важливі органи.

Тіло дістали з кар'єру через 3 місяці

Кропітка робота слідчих, оперативників та експертів зі встановлення всіх обставин вбивства тривала кілька місяців і таки принесла вагомі результати. Зібрані речові докази дали підстави для оголошення підозри 46-річному житомирянину, в будинку якого і тривало фатальне застілля.

Як виявилося, підозрюваний ретельно намагався приховати скоєне вбивство і максимально знищити докази, адже мав досвід у юриспруденції — працював адвокатом. Тіло вбитого ним суперника зловмисник вже наступної ночі після вбивства вивіз з будинку до водойми, де переклав до човна. Його дно пробили, подбавши про достатній тягар для затоплення.

Тож тіло майже три місяці перебувало у воді.

Наразі за умисне вбивство 46-річному чоловіка затримано, йому загрожує до 15 років ув’язнення. Також встановлюється роль і кожного з інших мимовільних очевидців чи свідків цієї драми.

Найприкріше, що 20-річна дівчина, через яку й виник конфлікт, встигла стати дружиною підозрюваного і нині знаходиться при надії.

Нагадаємо, на Волині визнали неосудним 33-річного чоловіка, який під час застілля зарізав тестя і тещу. Внаслідок отриманих травм 55-річний тесть помер одразу, а 54-річна теща померла у лікарні. Судово-психіатрична експертиза показала, що вбивця у момент скоєння злочину мав загострення психічного захворювання, тому матеріали провадження були направлені до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

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