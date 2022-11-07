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Швидка маринована капуста за добу: найсмачніший салат, який чим довше стоїть, тим смачнішим стає (відео)

19:22 7 листопада 2022
капуста

Існує безліч способів засолювання капусти. Оригінальний рецепт маринованої капусти пропонують автори YouTube-каналу «Мій дастархан».

Для страви знадобиться: капуста, морква, болгарський перець, часник, зелень, сіль, цукор, оцет та олія.

Приготування

Кілограм капусти нарізати тонкою соломкою, потерти на тертці велику моркву.

Додати порізаний соломкою солодкий перець, 1−2 зубки часнику, дрібно нарубані кріп та петрушку.

Для розсолу: в 0,5 л води додати 2 стол л цукру, 1 стол л солі, 3 стол л олії та пів чайної ложки 9% оцту.

Весь вміст закип'ятити. Капусту залити гарячим розсолом. Все ретельно перемішати.

Потім капусту розкласти по баночках. Холодні банки поставити у холодильник.

За добу таку капусту можна подавати на стіл.


Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт неймовірно смачного салату з капусти на зиму, який можна використовувати як начинку для пиріжків.

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