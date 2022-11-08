Сенсаційна поразка «Зорі» та осічка «Металіста» у харківському дербі: відеоогляди матчів УПЛ

У вівторок, 8 листопада, зустрічами у Києві та Ужгороді стартував 12-й тур української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 12-й тур

«Інгулець» (Петрове) — «Зоря» (Луганськ) — 1:0 (Марусич, 44). На 52-й хвилині Русин («Зоря») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:5.

На поєдинок проти «Інгульця», який після розгромної поразки від «Шахтаря» (0:3) продовжив свою безвиграшну серію в УПЛ до дев'яти ігор (чотири нічиї та п'ять поразок), «Зоря» прибула на столичний стадіон імені Віктора Баннікова з чотирма поспіль перемогами в активі

Але аутсайдер зумів влучити у ворота команди ван Леувена після першого ж свого удару в площину, коли на 44-й хвилині Марусич змусив капітулювати Мацигуру. Біди «Зорі» продовжилися на початку другого тайму: форвард Русин не реалізував пенальті, пробивши вище воріт.

У підсумку команда Лавриненка сенсаційно перервала свою безвиграшну серію (перша перемога у сезоні!), завдавши луганчанам третьої поразки в чемпіонаті.

«Металіст» (Харків) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:0. На 52-й хвилині вилучений Шершень («Металіст 1925»), а на 90+4-й — Ралюченко («Металіст»). Юніорські склади — 0:4.

Перше в історії харківське дербі між «Металістом» та «Металістом 1925» прийняв стадіон «Авангард» в Ужгороді. У стартовій 45-хвилинці суперники не часто турбували один одного небезпечними ударами (лише один «постріл» у площину на дві команди). Пристрасті на полі закипіли після 52-ї хвилини, коли Шершень отримав від рефері Монзуль пряму червону картку та залишив «Металіст 1925» у меншості.

Але «Металіст», незважаючи на всі намагання, навіть у більшості не зміг вразити ворота команди Едмара та Голодюка та ще на останніх секундах сам залишився вдесятьох.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 28 очок (10 матчів);

2. «Шахтар» — 23 (9);

3. «Зоря» — 22 (11);

4. «Олександрія» — 20 (9);

5. «Верес» — 17 (11);

6. «Динамо» — 16 (9);

7. «Колос» — 15 (10);

8. «Металіст» — 15 (11);

9. «Ворскла» — 14 (11);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Металіст 1925» — 11 (11);

12. «Минай» — 9 (10);

13. «Інгулець» — 7 (10);

14. «Кривбас» — 6 (10);

15. «Львів» — 6 (10);

16. «Чорноморець» — 3 (10).

Бомбардири: 8 голів — Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Артем Довбик (Дніпро-1), Максим Прядун (Металіст), Данило Сікан (Шахтар); 5 — Де Паула Таллес («Рух»); 4 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Андрій Цуріков (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»).

У 12-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: «Колос» — «Дніпро-1», «Кривбас» — «Ворскла», «Верес» — «Шахтар» (9 листопада), «Минай» — «Чорноморець», «Львів» — «Рух», «Динамо» — «Олександрія» (10 листопада).



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався суперника в Лізі Європи, а «Дніпро-1» — у Лізі конференцій.



Фото ФК «Металіст»

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