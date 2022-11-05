«Шахтар» у ювілейному матчі Трубіна розгромив «Інгулець»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 5 листопада, ігрова програма 11-го туру чемпіонату України з футболу продовжилася чотирма матчами, що пройшли у Києві, Олександрії та Львові.

Чемпіонат України. 11-й тур

5 листопада (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Інгулець» (Петрове) — 3:0 (Криськів, 18, Сікан, 69, з пенальті, 90+4). Матч юніорських складів перенесено.

«Шахтар»: Трубін, Матвієнко, Кривцов, Бондар (Козик, 82), Михайличенко (Топалов, 73), Назаріна, Джурасек (Бондаренко, 57), Криськів, Судаков (Мудрик, 73), Очеретько, Траоре (Сікан, 57) .

«Гірники», які посіли у груповому турнірі Ліги чемпіонів третє місце та представлятимуть навесні Україну в плей-оф Ліги Європи, не зазнали особливих проблем із «Інгульцем». «Дубль» на свій рахунок записав Сікан, який із шістьма м'ячами став поточним найкращим бомбардиром команди в чемпіонаті. Також підопічні Ігора Йовічевіча продовжили свою серію без поразок в УПЛ уже до 24 матчів (20 перемог та 4 нічиї), а голкіпер Анатолій Трубін зберіг свої ворота «на замку» у 50-му матчі у найвищому вітчизняному дивізіоні.

«Зоря» (Луганськ) — «Металіст» (Харків) — 3:2 (Чурко, 72, Мишньов, 89, Шахов, 90+3 — Підлепенець, 58, з пенальті, Панасенко, 74). Юніорські склади — 4:0.

Після «сухого» першого тайму команди видали справжню гольову феєрію після перерви. Двічі по ходу гри «Металіст» виходив уперед, але навіть не зміг утримати нічию, пропустивши вирішальний м'яч на третій компенсованій хвилині. «Зоря» же здобула четверту поспіль перемогу в УПЛ та розташовується у чільній трійці слідом за «Дніпром-1» та «Шахтарем».

«Олександрія» — «Колос» (Ковалівка) — 4:1 (Рибалка, 8, 69, з пенальті, Третьяков, 61, з пенальті, 73 — Оріховський, 53, з пенальті). Юніорські склади — 1:0.

Олександрійці відзначили повернення на рідний стадіон «Ніка» розгромом непоступливого «Колоса». До середини другого тайму рахунок тримався рівним, але два реалізовані пенальті Третьяковим та Рибалкою (також перед цим 11-метровий був реалізований гостями) схилили шальки терезів на користь господарів та продовжили їхню безпрограшну серію до шести поєдинків.

«Металіст 1925» (Харків) — «Верес» (Рівне) — 1:4 (Р.Русин, 82 — Кльоц, 10, з пенальті, Лебеденко, 48, Кучеров, 69, Сергійчук, 90). Юніорські склади — 3:1.

Хоча «Верес» і не зміг зберегти свої ворота «сухими», продовживши свою не найприємнішу серію з пропущеними м'ячами до семи матчів, але підопічні Юрія Вірта розгромили «Металіст 1925» та наблизилися до групи лідерів у турнірній таблиці.

4 листопада (п'ятниця)

«Ворскла» (Полтава) — «Львів» — 1:0 (Кравець, 53). На 43-й хвилині Юрченко («Ворскла») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:1.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 25 очок (9 матчів);

2. «Шахтар» — 23 (9);

3. «Зоря» — 22 (10);

4. «Олександрія» — 20 (9);

5. «Верес» — 17 (11);

6. «Колос» — 15 (10);

7. «Металіст» — 14 (10);

8. «Ворскла» — 14 (11);

9. «Динамо» — 13 (8);

10. «Металіст 1925» — 10 (10);

11. «Минай» — 9 (9);

12. «Рух» — 8 (9);

13. «Кривбас» — 6 (9);

14. «Львів» — 6 (10);

15. «Інгулець» — 4 (9);

16. «Чорноморець» — 3 (9)

Бомбардири: 7 голів — Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Артем Довбик («Дніпро-1»), Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»); 4 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Андрій Цуріков (обидва — «Олександрія»).

Зазначимо, що також у 11-му турі у неділю, 6 листопада, зіграють: «Дніпро-1» — «Минай», «Чорноморець» — «Динамо», «Рух» — «Кривбас».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» та «Дніпро-1» дізналися потенційних суперників у 1/16 фіналу єврокубків.

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