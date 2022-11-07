У вівторок, 8 листопада, зустрічами у Києві та Ужгороді стартує 12-й тур чемпіонату України з футболу. На столичній арені імені Віктора Баннікова зійдуться «Інгулець», який розгромно поступився у минулому турі «Шахтарю», і «Зоря», а в найзахіднішому обласному центрі країни пройде перше в УПЛ харківське дербі між «Металістом» та «Металістом 1925».

У середу, 9 листопада, у Ковалівці «Колос» прийме лідера чемпіонату «Дніпро-1», який дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги конференцій, «Кривбас» на стадіоні «Україна» у Львові зіграє з «Ворсклою», що набрала хід, а у гості до «Вересу» на «Арену Львів» навідається «Шахтар» (в другому колі суперники зіграють у Рівному), якому за підсумками жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи дістався французький «Ренн».

Фінішує тур трьома поєдинками у четвер, 10 листопада. «Минай» на рідному стадіоні прийме аутсайдера УПЛ «Чорноморець», що був розгромлений у минулому турі командою Луческу, на стадіоні СКІФ пройде львівське дербі між «Львовом» та «Рухом», а «Динамо» на своїй клубній арені імені Валерія Лобановського битиметься з одним із лідерів «Олександрією», яка виграла чотири з п'яти останніх матчів (за однієї нічиєї з «Шахтарем»).

Зазначимо, що три останні матчі суперників у чемпіонаті країни незмінно закінчувалися перемогою киян з різницею в один м'яч. У майбутній зустрічі підопічних Мірчі Луческу та Юрія Гури букмекери теж віддають перевагу господарям поля. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу «Динамо» приймає з коефіцієнтом 1,55, на мирний результат — 4,30, на виграш олександрійців — 5,70.

Чемпіонат України. 12-й тур

8 листопада (вівторок)

«Інгулець» — «Зоря» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Металіст» — «Металіст 1925» 13:00 УНІАН

9 листопада (середа)

«Колос» — «Дніпро-1» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Кривбас» — «Ворскла» 13:00 Setanta Sports +, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

«Верес» — «Шахтар» 15:00 Setanta Sports +

10 листопада (четвер)

«Минай» — «Чорноморець» 13:00 Setanta Sports +, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

«Львів» — «Рух» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Динамо» — «Олександрія» 15:00 «2+2»

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 28 очок (10 матчів);

2. «Шахтар» — 23 (9);

3. «Зоря» — 22 (10);

4. «Олександрія» — 20 (9);

5. «Верес» — 17 (11);

6. «Динамо» — 16 (9);

7. «Колос» — 15 (10);

8. «Металіст» — 14 (10);

9. «Ворскла» — 14 (11);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Металіст 1925» — 10 (10);

12. «Минай» — 9 (10);

13. «Кривбас» — 6 (10);

14. «Львів» — 6 (10);

15. «Інгулець» — 4 (9);

16. «Чорноморець» — 3 (10).

Бомбардири: 8 голів — Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Артем Довбик («Дніпро-1»), Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»); 4 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Андрій Цуріков (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, скільки «Шахтар», «Динамо» та «Дніпро-1» заробили у єврокубках.

Фото ФК «Динамо»

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