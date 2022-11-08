Сховав від окупантів прапор України на городі в банці: бійці розповіли про сміливого чоловіка з Харьківщини

Під час окупації Харківщини, яку Сили оборони почали звільняти у вересні, мешканець одного з сіл заховав прапор України — чоловік поклав його у слоїк та закопав в огороді.

«Як в часи радянського терору: місцеві жителі на окупованих росіянами територіях закопували українські прапори у землю, аби не дістались зайдам», — повідомили бійці 103-ї бригади тероборони, до яких звернувся мешканець Харківщини. Йому вдалося виїхати з окупованої рашистами території.



Після того, як ЗСУ звільнили населений пункт, він зв’язався із бійцями, аби вони знайшли схованку.

Невдовзі прапор із підписами бійців підрозділу повернуть власнику.

Ексклюзивний матеріал «Це той самий російський прапор, об який українські воїни витирали ноги в Ізюмі»: що покажуть на виставці, присвяченій розгрому ворога на Харківщині" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України

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