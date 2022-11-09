ЗСУ відбили атаки у районах 15 населених пунктів та збили дев'ять безпілотників ворога, — Генштаб

Попри те, що в росії закінчуються деякі види ракет, якими вона обстрілює Україну, атаки на мирні українські населені пункти не припиняються, руйнуючи житло та інфраструктуру.

Минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Водночас минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка, Новоселівське, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар та Яковлівка.

У Генштабі також підтвердили знищення у Запорізькій області 15 одиниць військової техніки різного типу та втрати близько 150 окупантів.

Авіація Сил оборони знищила 4 взводні опорні пункти росіян, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

На різних напрямках ЗСУ збили 5 БпЛА «Ланцет» та 4 — «Орлан».

За даними Генштабу, білорусь продовжує підтримувати агресію росії проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Продовжується формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки.

«За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил білорусі як „братську“ допомогу закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил російської федерації до 100 жилетів та іншого екіпірування», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у складі прикордонних військ білорусі створюються підрозділи операторів ударних БПЛА.

Білоруські силовики активно шукають та затримують громадян з проукраїнською позицією або тих, хто критикує владу чи «спецоперацію» в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив на дуже важкій ситуації на ділянці фронту у Донецькій області, де росіяни зазнають великих втрат, але не залишають спроб наступати, намагаючись вийти на межі області.

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