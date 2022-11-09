Не здаємо жодного сантиметра нашої землі: Зеленський про складну ситуацію на фронті

Війна продовжується, інтенсивність боїв не стала меншою, ніж на початку осені. Російські загарбники зазнають втрат, є вони й у нас.

Водночас в інформаційному просторі спостерігається деяке зменшення кількості новин з фронту.

Про це сказав у своєму відеозверненні за підсумками 258-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках продовжуються, як і раніше, жорстокі позиційні бої, і особливо важко — у Донецькій області. Активність окупантів там зберігається на надвисокому рівні — десятки атак щодобово. Вони зазнають надзвичайно масштабних втрат, але наказ у них не змінився» — вийти на адмінкордон Донеччини. Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі", — сказав глава держави.

Поруч з бойовими діями тривають ремонтні роботи на всіх об'єктах енергетики, які постраждали від недавніх російських ударів.

Учора, 8 листопада, уряд України ухвалив важливе рішення, яке допоможе пройти зимовий період: імпорт товарів, необхідних під час опалювального сезону, буде звільнено від сплати ПДВ та ввізного мита. Це має спростити та здешевити постачання в Україну генераторів, акумуляторів, трансформаторів та іншої техніки для енерго- та теплозабезпечення.

Важливим є й те, що накопичуються достатні обсяги газу та вугілля для забезпечення українців.

«Ми ясно розуміємо: перетворити зиму на зброю — це план держави-терориста проти нашої держави, як і проти всієї Європи. Але робимо все, щоб і цей російський план зазнав провалу, як різні попередні», — резюмував Зеленський.

Президент зазначив, що російська агресія, що триває, завдає дестабілізаційного впливу на весь світ. А зі світового порядку денного не пішла проблема руйнування клімату. Тому кожен, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, має розглядати необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити територіальну цілісність України та змусити росію припинити війну.

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram