Головне — не панікувати: киянам розповіли, що робити у тому випадку, якщо вони застрягнуть у ліфті під час відключення світла

Киян-мешканців багатоквартирних будинків нині настійливо закликають не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку.

А оскільки відхилення від графіків теж можливі, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30−40 хвилин до початку відключення.

Проте у Департаменті муніципальної безпеки Київської міської адміністрації все ж сформулювали правила, яких слід дотримуватися, якщо «застрягли» у ліфті:

1. Заспокойтеся і постарайтеся зрозуміти, що нічого страшного не сталося і не варто панікувати.

2. Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті і не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.

3. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби та повідомте про проблему, що виникла, та своє місцеперебування.

4. У разі, якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби «101». Інформація надійде оперативним черговим аварійно-рятувальних бригад вашого району та міста загалом, тож на допомогу приїдуть рятувальники, не задіяні в ліквідації інших надзвичайних ситуацій.

5. Якщо у вас при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб викликали відповідну службу.

6. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало спекотно, розстебніть або зніміть верхній одяг. За наявності води, пийте її помірно. Якщо стан не поліпшився, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги.

7. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.

Нагадаємо, чимало винахідливих киян вже сформували «тривожні валізки» для тих, кому все ж не пощастило, і він таки застряг у ліфті на кілька годин.

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