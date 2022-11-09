Вручення повістки — ще не відправка на передову: як військкомати дізнаються потрібну кількість призовників

Як відомо, Верховна Рада скасувала призов на строкову військову службу під час війни. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки будуть проводити лише медичний огляд чоловіків віком до 27 років з метою продовження їхнього перебування на обліку або зняття з обліку.



Про це в інтерв'ю «Житомир.info» розповів начальник Житомирського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Бацюн.



Він також зазначив, що призов військовозобов'язаних та резервістів здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами, що мають гриф таємності.

Водночас вручення повісток триває. За словами військкома, повістка не дорівнює мобілізації, й не означає відправлення людини відразу на передову. Вона видається з метою уточнення інформації про людину, а не її негайну мобілізацію до військової частини.

Людина, яка отримала повістку, має у визначений термін прийти у військкомат. Це стосується й осіб, які мають право на відстрочку або непридатні до служби по стану здоров'я.

За порушення законодавства про мобілізацію передбачено кримінальну відповідальність.

Раніше військком Києва заявив, що мобілізаційні заходи будуть проводитись й у 2023 році. Це робиться для того, щоб українська армія гарантовано мала особовий склад не лише для оборони, а й для наступу. За його словами, повістку слід чекати усім військовозобов'язаним чоловікам віком до 60 років.

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