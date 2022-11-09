«Дуже помилковий наратив»: експерт пояснив, чому Крим буде звільнений лише військовим шляхом

Крим, де окупанти зараз можуть готувати диверсію, не можна повернути Україні дипломатичним способом, єдиний шлях деокупації — бойові дії.

Такою думкою поділився з «Еспресо» військовий експерт Петро Черник.



«Війна — це шлях обману. Хочу нагадати про блискучу Харківську операцію, яку провели Збройні Сили України. Операцію, яку насправді мало хто зміг спрогнозувати та побачити. Тому, де відбудеться справжня концентрація удару та зосередження сил та засобів, вгадати неможливо», — сказав він.

Фахівець також прокоментував питання щодо деокупації Криму Україною.

«Головною стратегічною метою для України є звільнення всіх тимчасово окупованих територій. І я не вірю в жодні дипломатичні домовленості щодо Криму, як такі. Загалом є дуже хибний наратив, що дипломати щось вирішують. Дипломати є лише посередниками між центрами сили та тими людьми, які насправді ухвалюють рішення. Крим може бути звільнений лише військовим шляхом», — додав Черник.

Нагадаємо, що 17 вересня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ заявив про можливість сценарію, за якого Україна поверне Крим дипломатичним шляхом.

256

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram