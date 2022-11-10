39.95 / 40.63 39.26 / 40.12
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Рада готується визнати незалежність ще одного регіону росії

12:05 10 листопада 2022
Татарстан

У Верховній Раді України, яка раніше визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою росією, зареєстрований проект постанови про аналогічне рішення щодо Республіки Татарстан.

Документ було зареєстровано та передано на розгляд керівництву парламету. Автори документу — народні депутата Олег Дунда, Віталій Безгін, Марія Мезенцева, Георгій Мазурашу та Юлія Клименко.

До речі, нещодавно з'явилася петиція, адресована президенту України Володимиру Зеленському, із закликом визнання цієї республіки незалежною. Серед її підписантів — заступник голови уряду незалежного Татарстану у вигнанні Рафис Кашапов.

В ній, зокрема, згадуються результати референдуму від 21 березня 1992 року, коли за державний суверенітет Татарстана проголосували 61,4 відсотки татарстанців. Загалом в опитуванні взіли участь 81,7 відстки мешканців республіки.

В росії вже встигли відреагувати на проект постанови, заявивши про «підлу провокацію».

Нагадаємо, що нещодавно український парламент заявив про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій (південної частини Курильських островів) та визнав, що вони продовжують перебувати під окупацією росії.

Фото з Вікіпедії

314

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дзеркальна дата 11.11.2022

Що не можна робити в «небезпечну» дзеркальну дату 11.11.2022 та як правильно загадувати бажання

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

Низька пенсія

«Крадуть» стаж та зменшують розмір виплат: названо основні види маніпуляцій чиновників ПФУ при розрахунку пенсій

Руслан Москаленко

«Він сказав, що покарає мене від імені Бога. Мені було страшно»: «пастора» зі Львова засудили за 147 епізодів розбещення дівчаток

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту