Рада готується визнати незалежність ще одного регіону росії

У Верховній Раді України, яка раніше визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою росією, зареєстрований проект постанови про аналогічне рішення щодо Республіки Татарстан.

Документ було зареєстровано та передано на розгляд керівництву парламету. Автори документу — народні депутата Олег Дунда, Віталій Безгін, Марія Мезенцева, Георгій Мазурашу та Юлія Клименко.

До речі, нещодавно з'явилася петиція, адресована президенту України Володимиру Зеленському, із закликом визнання цієї республіки незалежною. Серед її підписантів — заступник голови уряду незалежного Татарстану у вигнанні Рафис Кашапов.

В ній, зокрема, згадуються результати референдуму від 21 березня 1992 року, коли за державний суверенітет Татарстана проголосували 61,4 відсотки татарстанців. Загалом в опитуванні взіли участь 81,7 відстки мешканців республіки.

В росії вже встигли відреагувати на проект постанови, заявивши про «підлу провокацію».

Нагадаємо, що нещодавно український парламент заявив про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій (південної частини Курильських островів) та визнав, що вони продовжують перебувати під окупацією росії.

Фото з Вікіпедії

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