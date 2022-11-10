«Дражнитимуть, поки не з'їсте»: секрет справжніх українських пампушок від Володимира Ярославського

Ресторатор Володимир Ярославський, який нещодавно розповів, як готувати оладки з кукурудзи, поділився в Instagram секретом, як готувати українські пампушки.

«Українські Пампушки. Духмяні, рум'яні та з часником і зеленню — вони будуть дражнити вас і усю родину, поки ви їх не з’їсте», — написав він.

Інгредієнти: 150 г молока

150 г води

24 г свіжих дріжджів (8 якщо сухі)

70 г цукру

100 г борошна

1 яйце

400−420г борошна

5 г солі

40 г олії або теплого вершкового масла

зелень, часник

1 жовток на помазку

олія (для рук та форми) Спосіб приготування: Змішуємо воду і молоко і трохи підігріваємо — але дуже важливо, щоб температура була не вище 38 градусів, додаємо цукор, дріжджі і частину борошна, перемішуємо і даємо підійти хвилин 20, накривши рушником.

Можна просто поставити у вимкнену теплу духовку — тісто має підходити в теплому місці. Далі додаємо яйце та іншу частину борошна, вимішуємо тісто і даємо йому підійти (знову в теплому місці). У тісто вмішуємо рослинну олію, ділимо тісто на шматочки приблизно по 60 г, формуємо з них кульки і кладемо в змащену також олією форму і знову ставимо підійти в тепле місце — це хвилин 30−45.

Жовток трохи розбавляємо водою, додаємо дрібку цукру і добре змащуємо верх пампушки, що підійшли. Випікаємо 25−30 хвилин при температурі 185 градусів до рум'яності. Одразу гарячими змащуємо нарізаною зеленню з часником, олією, дрібкою солі і ложкою води. Даємо остигнути і потім вже куштуємо!

Як писали «ФАКТИ», раніше Ярославський розповів, як зробити «класичні» деруни більш ароматними та ніжними, а також, як приготувати рибу, запечену у фользі.

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