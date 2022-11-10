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«Дражнитимуть, поки не з'їсте»: секрет справжніх українських пампушок від Володимира Ярославського

12:59 10 листопада 2022
Пампушки

Ресторатор Володимир Ярославський, який нещодавно розповів, як готувати оладки з кукурудзи, поділився в Instagram секретом, як готувати українські пампушки.

«Українські Пампушки. Духмяні, рум'яні та з часником і зеленню — вони будуть дражнити вас і усю родину, поки ви їх не з’їсте», — написав він.

Інгредієнти:

150 г молока
150 г води
24 г свіжих дріжджів (8 якщо сухі)
70 г цукру
100 г борошна
1 яйце
400−420г борошна
5 г солі
40 г олії або теплого вершкового масла
зелень, часник
1 жовток на помазку
олія (для рук та форми)

Спосіб приготування:

Змішуємо воду і молоко і трохи підігріваємо — але дуже важливо, щоб температура була не вище 38 градусів, додаємо цукор, дріжджі і частину борошна, перемішуємо і даємо підійти хвилин 20, накривши рушником.
Можна просто поставити у вимкнену теплу духовку — тісто має підходити в теплому місці. Далі додаємо яйце та іншу частину борошна, вимішуємо тісто і даємо йому підійти (знову в теплому місці). У тісто вмішуємо рослинну олію, ділимо тісто на шматочки приблизно по 60 г, формуємо з них кульки і кладемо в змащену також олією форму і знову ставимо підійти в тепле місце — це хвилин 30−45.
Жовток трохи розбавляємо водою, додаємо дрібку цукру і добре змащуємо верх пампушки, що підійшли. Випікаємо 25−30 хвилин при температурі 185 градусів до рум'яності. Одразу гарячими змащуємо нарізаною зеленню з часником, олією, дрібкою солі і ложкою води. Даємо остигнути і потім вже куштуємо!

Як писали «ФАКТИ», раніше Ярославський розповів, як зробити «класичні» деруни більш ароматними та ніжними, а також, як приготувати рибу, запечену у фользі.

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