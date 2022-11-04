Риба, запечена у фользі: «найпростіший, досить дієтичний та смачний рецепт» від Володимира Ярославського

Відомий український ресторатор, суддя шоу «МайстерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський запропонував фоловерам рецепт риби, запеченої у фользі.

За словами ресторатора, цей рецепт найпростіший, досить дієтичний та смачний.

Інгредієнти (на одну порцію): 1 філе риби (150 г);

Половина цибулини;

40 г цукіні;

35 г болгарського перцю;

50 г томатів;

Тім’ян та сіль, кріп — за бажання;

25 мл білого вина;

Трохи звичайної чи оливкової олії. Приготування: Підготувати філе, вибрати всі кісточки.

Нарізати овочі (окрім томатів) брусочком і трохи підсмажити на пательні, підсолити. Це потрібно для того, щоб овочі швидше віддали свій сік рибі та стали більш ароматні.

На фольгу вилити трохи олії, покласти кріп, викласти філе, на нього — овочі. Останній шар — порізані томати та тім’ян. Полити вином, яке додає страві та соусу особливі аромати.

Закрити рибу та поставити у духовку на 20−22 хвилини при температурі 200 градусів.



«Якщо у вас дорадо, лосось або судак, старайтесь не перетримати рибу — буде суха. Можна брати і філе коропа, товстолоба, і осетра навіть, але в такому випадку раджу додавати ще часнику і тут навпаки можна тримати довше — ці види риб краще „переготовлювати“, особливо осетра. Ви можете використовувати й інші овочі чи їхні комбінації — але раджу їх прогрівати — таким чином вони швидше випускають свій ароматний сік, в якому буде готуватися риба», — радить Володимир Ярославський.

Сам він томати ріже тонко або мне руками. Для приготування риби можна використовувати різні сухі трави чи сіль з травами. Також рибу з овочами можна можна спробувати готувати у мультиварці без фольги.

Раніше Володимир Ярославський розповів, як готувати філе качки, а також розкрив секрет, як зробити звичайні деруни більш ніжними та ароматними.

Фото — скріншот

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