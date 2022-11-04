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Книга рецептів

Риба, запечена у фользі: «найпростіший, досить дієтичний та смачний рецепт» від Володимира Ярославського

18:06 4 листопада 2022
Риба з овочами

Відомий український ресторатор, суддя шоу «МайстерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський запропонував фоловерам рецепт риби, запеченої у фользі.

За словами ресторатора, цей рецепт найпростіший, досить дієтичний та смачний.

Інгредієнти (на одну порцію):

  • 1 філе риби (150 г);
  • Половина цибулини;
  • 40 г цукіні;
  • 35 г болгарського перцю;
  • 50 г томатів;
  • Тім’ян та сіль, кріп — за бажання;
  • 25 мл білого вина;
  • Трохи звичайної чи оливкової олії.

Приготування:

  • Підготувати філе, вибрати всі кісточки.
  • Нарізати овочі (окрім томатів) брусочком і трохи підсмажити на пательні, підсолити. Це потрібно для того, щоб овочі швидше віддали свій сік рибі та стали більш ароматні.
  • На фольгу вилити трохи олії, покласти кріп, викласти філе, на нього — овочі. Останній шар — порізані томати та тім’ян. Полити вином, яке додає страві та соусу особливі аромати.
  • Закрити рибу та поставити у духовку на 20−22 хвилини при температурі 200 градусів.

«Якщо у вас дорадо, лосось або судак, старайтесь не перетримати рибу — буде суха. Можна брати і філе коропа, товстолоба, і осетра навіть, але в такому випадку раджу додавати ще часнику і тут навпаки можна тримати довше — ці види риб краще „переготовлювати“, особливо осетра. Ви можете використовувати й інші овочі чи їхні комбінації — але раджу їх прогрівати — таким чином вони швидше випускають свій ароматний сік, в якому буде готуватися риба», — радить Володимир Ярославський.

Сам він томати ріже тонко або мне руками. Для приготування риби можна використовувати різні сухі трави чи сіль з травами. Також рибу з овочами можна можна спробувати готувати у мультиварці без фольги.

Раніше Володимир Ярославський розповів, як готувати філе качки, а також розкрив секрет, як зробити звичайні деруни більш ніжними та ароматними.

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