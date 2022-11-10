Лариса Кадочникова: «Хочеться прийти додому, де тепло та світло. Ми ж до цього звикли!

Прийдешня зима буде нелегкою, це очевидно вже зараз. Як бути, якщо продовжуватимуться відключення світла, якщо раптом виникнуть перебої з тепло- та водопостачанням, які запаси продуктів треба мати в будинку, про це «ФАКТИ» розпитали відомих людей — артистів Ларису Кадочникову, Віталія Борисюка та Дмитра Оскіна.

Лариса Кадочникова: «Друзі мене запрошували й до Франції, і до Канади, але я хочу бути вдома»

— Відсутність світла — непросте випробування для всіх, — каже відома актриса театру та кіно Лариса Кадочникова. — Якось мені довелося повертатися після вистави у темряві, зі свічкою. Важко уявити, як у далекі часи при свічках і книжки писали, й музику творили.

— Як бути, якщо будуть перебої з опаленням?



— Сподіваюся, що цього не станеться. Вірю, що й зі світлом усе нормалізується. Але, звісно, у мене є свічки, сірники. Але що таке свічка? Вона гарна, коли якесь свято, як то кажуть, на п'ять хвилин. Хочеться прийти додому, де тепло та світло. Ми ж до цього звикли!



— Чи не думали про те, щоб зиму провести десь у Європі?



— Ні. Друзі мене запрошували й до Франції, і до Канади, але я хочу бути вдома, у Києві, де мій рідний театр, без якого не уявляю свого життя. Я граю, репетирую. А що робитиму за кордоном? Я багато у своєму житті їздила світом з фільмами, але через тиждень вже сумувала за Києвом, за домом, за близькими та думала про те, коли зможу повернутися. У Києві я почуваюся потрібною. Коли йду вулицею, люди мені посміхаються, дякують за творчість, кажуть: «Як ми вас любимо!», «Який гарний ви маєте вигляд!». І це така радість! Це так зігріває.



— Водою та продуктами запасаєтесь?



— Воду з-під крана ми не п'ємо, використовуємо фільтровану. Але всю квартиру не заставиш банками. Щодо продуктів, ними ми з чоловіком не запасаємося. Вірю у те, що голоду не буде. У магазинах все є. Та й сільські люди привозять те, що вирощують.

Віталій Борисюк: «У ліфті ми маємо коробку з усім необхідним на випадок, якщо хтось застрягне при відключенні світла»

— У нас вдома електроплита, — розповідає актор театру та кіно, шоумен та телеведучий, чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк. — Але в мене з давніх-давен є і спеціальна плитка для альпіністів, для якої я закупив кілька газових балонів. Ми з Ольгою брали нашу доньку Аню у поїздки Україною з трьох місяців. Їздили машиною. Дорогою розігрівали їй на цій плиточці харчування. Щодо світла, я знайшов в Інтернеті лайфхак, як зробити на основі батарейок світлодіодні «світлячки». Це дуже зручна річ. Такі «світлячки» у нас є і на кухні, й в кімнатах.



— А як збираєтеся зігріватися, якщо у квартирі буде холодно?



— Спатимемо під пуховими ковдрами.



— Нещодавно бачила у продажу постільну білизну з електропідігрівом. Продавчиня розповіла, що білизна тримає тепло кілька годин, а нагрівається за 30 хвилин.



— У мене є мисливська жилетка з підігрівом від павербанку. Були й гірськолижні черевики із підігрівом. Сьогодні у спортивному одязі використовуються різноманітні інноваційні технології.



— Що вигадали на випадок відключення води?



— З початку війни ванну наповнюємо водою, а користуємось переважно душовою кабінкою. Звичайно, ми подбали й про питну воду. У нас стоять посудини з нею і вдома, й в машині завжди є п'ятилітрова баклажка. Є вода й у ліфті на випадок, якщо людина застрягне під час відключення електрики. Про це подбали мешканці. Також є коробка з найнеобхіднішим — консервами, ліками, памперсами. Навіть надувна подушка є.

Віталій Борисюк: "У нас вдома стоять посудини з водою, і в машині завжди є п'ятилітрова баклажка" (фото з фейсбука)

Дмитро Оскін: «Думаю, жодної продуктової кризи не буде»

— Коли немає світла, я включаю коло для фотографів, що світиться, воно живиться від павербанку, — розповідає відомий український конферансьє та актор Дмитро Оскін. — Звісно, без електроенергії незручно, але все це можна пережити.



— У вас газова плита чи електрична?



— Електроплита, тож ми купили плиту з газовим балоном. Щодо опалення, то, якщо в квартирі буде прохолодно, одягатимемося тепліше. Якось у молоді роки, коли я їздив на гастролі, мешкав у готельному номері, де температура була вісім градусів тепла. Надворі в цей час було мінус двадцять чотири. Я спав у пальті та шапці, вкривався матрацом.

Дмитро Оскін: «Якщо в квартирі буде прохолодно, одягатимемося тепліше» (фото з альбому Дмитра Оскіна)

— Тож вас морозами не злякаєш?

— Саме я мерзнути дуже не люблю.



— Якимись продуктами запаслися?



— Жодних особливих запасів не робимо. У магазинах є все, й при цьому ніхто нічого не скуповує, черг немає. Думаю, продуктової кризи не буде.

Раніше Лариса Кадочникова, яка вже вдруге за своє життя переживає війну, в інтерв'ю «ФАКТАМ» зізналася, що страх дитячих років повернувся до неї знову, але зруйнувати віру в нашу перемогу він не може.

Фото в заголовку — з альбому Лариси Кадочникової

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