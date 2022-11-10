Небезпечні плями, мушки та «блискавки» в очах: як зберегти зір при пошкоджені сітківки

Лікарі вміють робити лазерні операції, фективні внутрішньоочні ін’єкції та виконувати надскладні хірургічні втручання при проблемах з сітківкою. …Марина щойно прокинулась, розплющила очі і… побачила «блискавки». Вони раз по раз спалахували перед очима. Проблеми із зором турбували жінку й раніше. Вона набрала номер телефона знайомого лікаря і почула: «Негайно їдьте до лікарні. Цей симптом може свідчити про розрив сітківки». На щастя, допомогу пацієнтці надали вчасно, і зір вдалося зберегти. Які ще симптоми свідчать про проблеми з сітківкою? В яких випадках може допомогти операція? Чому хворим на діабет важливо бути під наглядом офтальмолога? На ці та інші запитання відповів доцент кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, медичний директор центру OCHI CLINIC доктор медичних наук Дмитро Жмурик.

— Як не пропустити початок захворювання сітківки?

— Будь-які незвичні симптоми, пов’язані з зором, мають стати сигналом: треба терміново відвідати офтальмолога, — говорить Дмитро Васильович. — Першими проявами регматогенного відшарування сітківки можуть бути спалахи або, як кажуть пацієнти, «блискавки» перед очима. Інший тривожний симптом — пляма, яка найчастіше ніби насувається знизу. Але вікова макулодистрофія (пошкодження центральної ділянки сітківки) може тривалий час протікати й безсимптомно. Коли ж людина починає бачити предмети викривленими, це вже свідчить про пізню стадію.

Часто проблеми з сітківкою виникають у хворих на діабет, і проявлятись це може, крім спалахів, мушками, які наче літають перед очима. Підкреслю: не відкладайте на потім відвідування лікаря. Іноді важливим для вибору метода лікування може стати навіть один день: ще вчора ми б могли застосувати лазерне втручання, а сьогодні вже необхідна складна хірургічна операція. Фактично це ювелірна робота з оком. На жаль, і вона не завжди допомагає. Уявіть, як прикро, коли ми розуміємо, що пацієнт запізнився.

— Які можуть бути причини появи проблем із сітківкою?

— Одну з них я вже назвав — це захворювання на цукровий діабет. При підвищенні рівня цукру в крові страждають дрібні судини. Хвороба б’є по органах-мішенях. Це можуть бути серце, нирки, очі. На очному дні лікар бачить характерні зміни. Але офтальмолог, працюючи разом з ендокринологом, кардіологом, може запобігти деяким ускладненням і допомогти пацієнту надовго зберегти нормальний зір.

В групі ризику також ті, хто страждає на артеріальну гіпертензію і не лікується. Дуже важливо утримувати тиск в нормі, щоб на очному дні не було крововиливів, не з’являлись аномальні судини. До речі, офтальмологи часто першими виявляють ознаки діабету або гіпертензії, коли бачать проблеми з сітківкою. Тим, хто хоче проконсультуватись з приводу зниження гостроти зору, інших проблем з очима, можна звернутись в нашу клініку за телефоном 0800 333 707 або ознайомитись з інформацією на нашому сайті.

Важливо враховувати також генетичну схильність: чи є серед рідних ті, у кого виявляли пошкодження сітківки або інші захворювання ока. Знаючи це, варто регулярно приходити на профілактичні огляди. Зокрема, ми маємо сучасну діагностичну базу, проводимо повне обстеження — вимірюємо гостроту зору, внутрішньоочний тиск, виконуємо дуже інформативну оптично-когерентну томографію, яка дозволяє побачити всі шари сітківки. Робимо також флуоресцентну ангіографію, щоб з допомогою контрастної речовини побачити судини сітківки. Надалі лікар зможе порівнювати результати, отримані в різний час на тому самому обладнанні. Інформація про стан органів зору пацієнта зберігатиметься у нашій базі даних. Останнім часом доводиться дедалі частіше надавати допомогу тим, хто отримав військову травму, причому не тільки військовим, а й цивільним, які потрапляють під артилерійські обстріли, знаходяться в зоні ураження ракетами тощо. Реконструктивні операції на передньому й задньому відрізках ока надзвичайно складні. Але завдяки досвіду вітреоретинального хірурга (а я маю практику понад 20 років), сучасним технологіям, новітньому обладнанню в багатьох випадках вдається зберегти пацієнтам зір.

— Маєте власні підходи до лікування?

— Звичайно. І злагоджену команду. Адже результат залежить від кожного її члена — хірурга, анестезіолога, медсестри, лікаря, який буде надалі спостерігати за пацієнтом вже на етапі відновлення.

— Ви назвали захворювання, яке часто трапляється у пацієнтів похилого віку, — макулодистрофія. Воно небезпечне?

— Так. Макула — центральна частина сітківки, що забезпечує основний центральний зір, саме тут зосереджена найбільша кількість нейрорецепторних клітин. При макулодистрофії виникають ураження центральної зони сітківки. Це можуть бути дистрофічні вогнища, набряк чи розвиток мембран з патологічними судинами, виникає ризик крововиливів.

— Чи можна вилікувати діабетичну ретинопатію?

— Її розвиток можна стримувати, тобто за необхідності застосовувати різні методи, в залежності від стадії захворювання. Зокрема, використовуємо різноманітні лазери, робимо лазерну коагуляцію судин, інтравітреальне (всередину ока. — Авт.) введення препаратів. Якщо це не допомагає, тоді призначаємо оперативне втручання.

Якщо ж стався крововилив, перед оком з’явилась пляма, зір різко погіршився і лікування вищевказаними методами не дає результату, ми застосовуємо авторську методику. Голочкою, тоншою за волосину, вводимо під макулу спеціальну речовину з пухирцем повітря. Він зміщує крововилив, а препарат його розсмоктує, і пляма зникає. Людина знову бачить. Але для того, щоб ситуація не повторилась, вводимо ще й препарат, який пригнічує ріст патологічних судин.

Сітківка — це нервова тканина з великою кількістю нейрорецепторів, світлочутливих клітин. Якщо відкладати на потім лікування, клітини можуть загинути, а відновити їх буде неможливо. Що довше пацієнт вагається, відтерміновуючи лікування, то гіршим буде результат. Головна порада офтальмологів — не зволікати з лікуванням, якщо діагноз встановлено, і є ризик втратити зір.

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