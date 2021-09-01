завідувачем кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров'я імені П. Л. Шупика, експертом ВООЗ по боротьбі зі сліпотою доктором медичних наук професором Сергієм Риковим. «Якщо людина звернулася до лікаря, значить її щось турбує — вона стала гірше бачити або з'явилося почервоніння ока, розвинувся кон'юнктивіт, — пояснює Сергій Олександрович. — А просто перевіритися, для профілактики, приходить один зі ста. Ось чому кожному пацієнту треба провести поглиблену діагностику. Це дозволить попередити навіть безсимптомні захворювання або ті, що розвиваються повільно, такі як глаукома, катаракта, макулодистрофія». Кожен повинен зрозуміти, що порада берегти зір — не порожній звук. Повернути його буває непросто, а часом і неможливо. В молодості легко читаєш навіть найдрібніший шрифт на пляшечці з шампунем. А потім раптом помічаєш, що обираєш книги, в яких великі літери, на екрані комп'ютера теж збільшуєш шрифт, а про телефон і говорити не доводиться — ледве можеш прочитати ім'я абонента. Тоді доводиться підбирати окуляри або лінзи. Але як навчитися берегти зір? Про це ми говорили під час прямої лінії «ФАКТІВ» із. «Якщо людина звернулася до лікаря, значить її щось турбує — вона стала гірше бачити або з'явилося почервоніння ока, розвинувся кон'юнктивіт, — пояснює Сергій Олександрович. — А просто перевіритися, для профілактики, приходить один зі ста. Ось чому кожному пацієнту треба провести поглиблену діагностику. Це дозволить попередити навіть безсимптомні захворювання або ті, що розвиваються повільно, такі як глаукома, катаракта, макулодистрофія». Кожен повинен зрозуміти, що порада берегти зір — не порожній звук. Повернути його буває непросто, а часом і неможливо.

«Даремно я раніше не видалив катаракту!» — кажуть пацієнти після операції"

— Доброго дня! Це Олена Миколаївна, Київ, мені 75 років. Давно в окулярах. Але останнім часом помітила, що мені постійно хочеться включити більше лампочок — освітлення здається недостатнім. Чому?

— Причини бувають різні. Але найчастіше такий симптом пов'язаний з розвитком катаракти: кришталик, який фізіологічно повинен бути повністю прозорим, як лінза, вже замутнений, іноді нерівномірно, і людині не вистачає світла. Особливо це відчувається в сутінках. Моя порада: перевірте, яка у вас катаракта — зріла, незріла, — і з'ясуйте, чи потрібна заміна кришталика.

Катаракта погіршує якість життя. Людина перестає цікавитися читанням, а щоб дивитися телевізор, сідає до нього ближче. І починаються психологічні проблеми. Але відразу після операції практично всі говорять: «Даремно я раніше не видалив катаракту!»

Важливо також звернути увагу на загальний стан організму. Наприклад, перевірити, чи є гіпертонія. Близько сорока відсотків пацієнтів вважають, що зі скаргами на поганий зір треба звертатися тільки до окуліста. І коли ми відправляємо їх на консультацію до кардіолога або ендокринолога, дивуються: навіщо? Однак стан очей багато в чому залежить від того, в якому стані судини у всьому організмі. Тобто до лікування очних захворювань треба підходити комплексно.

Крім того, якщо потрібна операція з приводу катаракти, то пацієнта необхідно підготувати: підібрати препарати, які утримують тиск ближче до норми. Він не повен бути 220 на 110. Хоча б 150 на 90 при важкій гіпертонії, а краще — 120 на 80.

— Олена, 57 років. У мене катаракта. Лікарі пропонують операцію. Але якщо катаракта незріла, значить, можна почекати?

— Дуже важливо зробити томографію очей і подивитися на зрізі, наскільки потовщений кришталик. Його товщина повинна бути приблизно три з половиною міліметри. Але якщо вона, наприклад, п'ять міліметрів, це означає, що кришталик тисне на райдужку і закриває шляхи відтоку рідини з ока, що загрожує глаукомою. При глаукомі підвищується внутрішньоочний тиск, страждає очний нерв. У цьому випадку треба видаляти навіть незрілу катаракту.

— Олег Миколайович, Суми. Чи можна підібрати кришталик, завдяки якому окуляри вже не будуть потрібні?

— Щоб після видалення катаракти людина бачила добре на будь-якій відстані, їй потрібно встановити тріфокальний або мультифокальний кришталик. Його можна замовити індивідуально. Тоді щезає навіть астигматизм. А по страховій медицині в усьому світі ставлять звичайний, хороший, якісний монофокальний кришталик, щоб людина добре бачила вдалину. Щоб бачити на близькій відстані, зір коригується окулярами. Варіантів кришталиків дуже багато. Лікар допоможе вибрати той, який підходить вам і за якістю, і за ціною, пояснить, чим вони відрізняються.

Стережись! Навіть незрілу катаракту треба терміново прооперувати, якщо з'ясується, що кришталик значно потовщений. Визначити це можна за допомогою томографії ока.

«Небезпечно, якщо замість прямих ліній людина бачить викривлені»

— «ФАКТИ»? Турбує Євгенія Олександрівна, Київ. Якщо я дивлюся на текст, то деякі букви бачу чітко, а деякі наче розмиті, викривлені. Це через катаракту?

— Можливо, однак частіше це говорить про вікову макулодистрофію. Макулярна область — центр сітківки, саме туди потрапляє зображення. З віком у людини змінюється структура судин. З'являється тромбофлебіт на ногах, на руках здуваються вени. Якщо судини розрослися на очному дні і закривають макулярну область, людина бачить переривчасті або викривлені лінії. Це невідкладна ситуація! На початковому етапі можна ввести в склоподібне тіло спеціальний препарат і зупинити процес. Лікування в 85 відсотках випадків успішне. Але якщо лінії, які бачить людина, сильно викривлені, то хорошого результату ми вже не доб'ємося. Негайно зверніться до лікаря.

— Вітаю! Це Микола Петрович, Суми. Мені 80 років. Лікар сказав, що у мене крововилив на очному дні. Це небезпечно? Є надія, що він сам розсмокчеться?

— У крові є лейкоцити, тромбоцити, еритроцити, і вони нікуди не подінуться, якщо стався крововилив, а утворять фіброзний тяж. Після кожного нового крововиливу будуть з'являтися нові тяжі, і це небезпечно: вони об'єднуються, підтягують сітківку, в результаті вона може розірватися. Тоді знадобиться складна операція, і повернути зір буде непросто. Не чекайте, що крововилив розсмокчеться. Треба підібрати сучасні методики лікування.

— Доброго дня! Це Ольга Валеріївна, 62 роки, Кропивницький. У мене перед очима пропливають «мушки». Це дуже неприємно. Що можна зробити, щоб їх не стало?

- Спочатку ми повинні визначити, чому з'являються «мушки»: чи не через підвищений тиск? При гіпертонічних кризах плаваючих точок може бути багато внаслідок того, що судини, які раніше були порожніми, наповнюються кров'ю. З'являються такі фотопсії, як негатив фотографії, і людина може їх бачити.

Інша причина — відшарування так званої геолоїдної мембрани. У нормі це відбувається в 40−45 років, іноді супроводжується появою плаваючих «мушок». Офтальмологів цей симптом навіть радує. Річ у тому, що мембрана, яка не відшарувалася (не плутати з відшаруванням сітківки), може викликати серйозні ускладнення. Словом, до дрібних «мушок» треба просто звикнути. А ось велика пляма, яку людина починає бачити, та ще й така, що не плаває, дійсно привід для занепокоєння. Симптом може говорити про те, що на сітківці є пошкоджена ділянка.

— Андрій з Вінниці. Чув, що очі треба промивати простим милом. Це правда?

— Краще дезинфікуючим милом, в яке входить гліцерин. Намиливши пальці, добре масажуйте краї повік по лінії вій. Під час масажу частина вій випадає, але це не страшно, вони виростуть. Вмиватися краще теплою водою, щоб посилити кровообіг. Таке промивання захищає від інфекції, як бактеріальної, так і вірусної, від демодекса (кліща, який може знаходитися на шкірі, у віях). А ще ми плачемо, коли вмиваємося з милом, і наші сльози (виділяється близько 20 мілілітрів на хвилину!) відмінно промивають і живлять очі. Адже в кожній сльозинці є багато корисних речовин.

Як промивати очі Використовуйте дезінфікуюче мило з гліцерином.

Вмивайтеся теплою водою.

Намиленими пальцями зробіть масаж країв повік.

Сльози, що виділяються, живлять очі, «змивають» віруси, бактерії, демодекс.

«Через роботу за комп'ютером виникає синдром сухого ока»

— Вітаю! Андрій з Києва, 35 років. У мене часто червоніють очі. Що робити?

— Треба розібратися в причинах. Виключити кон'юнктивіт, кератит, глаукому, травму або мікротравму. Якщо багато працюєте за комп'ютером, це може бути синдром або хвороба сухого ока. Тоді допоможуть краплі «штучна сльоза», бажано без консервантів. Під час роботи очам треба давати відпочинок. Наприклад, застосовувати формулу 20−20−20, виведену міжнародним співтовариством офтальмологів: через кожні 20 хвилин давати відпочинок очам на 20 секунд — дивитися вдалину на відстань 20 футів (близько шести метрів). Ви робите перепочинок або зарядку для очей?

— Ні. Але «штучної сльозою» закапую.

— Цього не достатньо. Постарайтеся підключити вправи: переводити погляд максимально вліво, вправо, вгору, вниз. І так по десять-п'ятнадцять разів. Ще треба висипатися: тривалість сну — не менше восьми годин на добу. Коли ви спите, очі повністю відпочивають, відновлюються: сльоза в достатній кількості циркулює в кон'юнктивальному просторі, рогівка, яка вдень була пошкоджена мікробами, пилом, за ніч приходить у норму. У темряві акомодаційний м'яз розслабляється, відпочиває, судини повноцінно функціонують, наповнюють його кров'ю, і він відновлюється, готуючись до роботи. Детальніше про захворювання очей і про те, як взагалі зробити наше життя яскравішим, ви можете дізнатися на моєму YouTube-каналі «Мистецтво бачити життя».

— Надія Федорівна з Кривого Рогу турбує. Чи роблять одночасно заміну кришталика і операцію з приводу глаукоми?

— Так, це можливо. Але зазвичай рекомендується спочатку операція з приводу катаракти. Вона може істотно знизити внутрішньоочний тиск. Тоді для лікування глаукоми буває досить крапель одного або двох видів. Якщо ж тиск високий, виконують втручання з приводу глаукоми, щоб забезпечити відтік рідини з ока.

Чому для зору важливим є хороший сон Під час сну м'язи очей розслабляються.

Сльоза омиває кон'юнктиву, видаляючи бактерії і пил, загоюючи пошкодження.

Спати треба не менше восьми годин на добу.

Читайте також: «Уже сумнівалася, що син коли-небудь розплющить очі»: унікальну операцію у Львові провів німецький пластичний хірург

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

260

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter