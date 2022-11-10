Вулиця Катерини Гандзюк та бульвар Івана Котляревського: у Києві провели чергове масове перейменування

У Києві депутаті міськради у черговий раз затвердили перейменування вулиць, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, йдеться про 11 київських вулиць.

Зокрема, нові назви отримали:

вулиця Біломорська стане вулицею Катерини Гандзюк;

вулиця Магнітогорська — вулицею Якова Гніздовського;

вулиця Ломоносова — вулицею Юлії Здановської;

вулиця Північно-Сирецька — вулицею Віктора Некрасова;

бульвар Праці — бульваром Івана Котляревського;

вулиця Генерала Карбишева — вулицею Ірини Бекешкіної;

вулиця Челябінська — вулицею Пантелеймона Куліша;

вулиця Миколи Гастелло — вулицею Бусовогірською;

вулиця Маміна-Сибіряка — вулицею Вічовою;

вулиця Валі Котика — вулицею Віденською;

вулиця Іжевська — вулицею Іжкарською.

«У столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти. Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку „Київ Цифровий“. Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради», — додав Кличко.

Нагадаємо, що у столиці демонтують радянські пам'ятники — Миколі Щорсу та Миколі Ватутіну.

Фото з Вікіпедії

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