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Суспільство та люди

Вулиця Катерини Гандзюк та бульвар Івана Котляревського: у Києві провели чергове масове перейменування

16:36 10 листопада 2022
Київ

У Києві депутаті міськради у черговий раз затвердили перейменування вулиць, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, йдеться про 11 київських вулиць.

Зокрема, нові назви отримали:

  • вулиця Біломорська стане вулицею Катерини Гандзюк;
  • вулиця Магнітогорська — вулицею Якова Гніздовського;
  • вулиця Ломоносова — вулицею Юлії Здановської;
  • вулиця Північно-Сирецька — вулицею Віктора Некрасова;
  • бульвар Праці — бульваром Івана Котляревського;
  • вулиця Генерала Карбишева — вулицею Ірини Бекешкіної;
  • вулиця Челябінська — вулицею Пантелеймона Куліша;
  • вулиця Миколи Гастелло — вулицею Бусовогірською;
  • вулиця Маміна-Сибіряка — вулицею Вічовою;
  • вулиця Валі Котика — вулицею Віденською;
  • вулиця Іжевська — вулицею Іжкарською.

«У столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти. Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку „Київ Цифровий“. Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради», — додав Кличко.

Нагадаємо, що у столиці демонтують радянські пам'ятники — Миколі Щорсу та Миколі Ватутіну.

Фото з Вікіпедії

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