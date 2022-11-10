Вулиця Катерини Гандзюк та бульвар Івана Котляревського: у Києві провели чергове масове перейменування
У Києві депутаті міськради у черговий раз затвердили перейменування вулиць, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.
Як повідомив міський голова Віталій Кличко, йдеться про 11 київських вулиць.
Зокрема, нові назви отримали:
- вулиця Біломорська стане вулицею Катерини Гандзюк;
- вулиця Магнітогорська — вулицею Якова Гніздовського;
- вулиця Ломоносова — вулицею Юлії Здановської;
- вулиця Північно-Сирецька — вулицею Віктора Некрасова;
- бульвар Праці — бульваром Івана Котляревського;
- вулиця Генерала Карбишева — вулицею Ірини Бекешкіної;
- вулиця Челябінська — вулицею Пантелеймона Куліша;
- вулиця Миколи Гастелло — вулицею Бусовогірською;
- вулиця Маміна-Сибіряка — вулицею Вічовою;
- вулиця Валі Котика — вулицею Віденською;
- вулиця Іжевська — вулицею Іжкарською.
«У столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти. Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку „Київ Цифровий“. Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради», — додав Кличко.
Нагадаємо, що у столиці демонтують радянські пам'ятники — Миколі Щорсу та Миколі Ватутіну.
Фото з Вікіпедії74
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