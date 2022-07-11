«Була взірцем професійної етики й моральним авторитетом»: вийшла книга пам’яті української вченої Ірини Бекешкіної

Нещодавно за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» вийшла книга «Ірина Бекешкіна. Поки ми живі…» Вона присвячена пам’яті видатної української вченої та громадської діячки, директорки Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, однією з засновниць якого вона була. Ірина Ериківна пішла з життя понад два роки тому. Створення книги, яка містить праці Бекешкіної, публіцистику, спогади про неї, ініціювали її колеги по Фонду, соціологи, громадські діячі.

Ось що розповів «ФАКТАМ» науковий директор «Демніціатив», професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань:

— Ірина Ериківна входила до сотні найвпливовіших людей України, була взірцем дотримання професійної етики й моральним авторитетом. Вона нещадно боролося проти «псевдосоціологічних контор», яких влучно охрестила «рогами і копитами». Саме вона озвучила результати екзит-полу під час виборів 2004 року, який, попри тиск влади і спроби підкупу, викрив масові фальсифікації і відкрив шлях до чесних виборів. До видання ввійшла лише частка її великого наукового доробку, публіцистики та виступів у ЗМІ (вона ніколи не відмовляла ЗМІ у коментарях, наполегливо пояснюючи ази соціології та результати опитувань журналістам та читачам), яка відтворює основні тренди суспільних настроїв за роки незалежності держави. Вартісними є розділи збірника, де вміщено спогади колег і друзів, афоризми та цитати Бекешкіної, світлини, бібліографічний матеріал, що дає змогу осягнути широке коло її дослідницьких інтересів та проникливий погляд на світ і суспільство.

Ірина Ериківна — етнічна росіянка, яка творила нову Україну — ту, яка сьогодні дає відсіч агресору. Тож її виступи та погляди дуже актуальні саме зараз.

Книга призначена для широкого кола читачів, зокрема соціологів, істориків, журналістів, представників громадського сектору і, звичайно, молодих науковців та студентів, які починають торувати свій фаховий шлях.

А ще ми сподіваємось, що невдовзі Київрада підтримає рекомендацію експертів і ухвалить остаточне рішення про перейменування вулиці Карбишева, де мешкала Ірина Ериківна, на вулицю її імені.

Посилання на книгу — https://dif.org.ua/article/irina-bekeshkina-poki-mi-zhivi.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на фронті загинув гендиректор видавництва «Бліц-інформ» Володимир Чеповий.

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